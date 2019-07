Algérie: 7ème édition de l'opération "Ports et barrages bleus 2019" - 1,5 tonne de déchets récupérées

Alger — La 7ème édition de l'opération "Ports et barrages bleus 2019"a enregistré durant, le mois de juin dernier, la récupération d'une tonne et demie (1,5) de déchets polluant le littoral de la capitale, a-t-on appris lundi de la directrice de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d'Alger, Mme. Rabia Zerrouki.

Avec la contribution de 1.600 participants, la 7ème édition de l'opération "Ports et barrages bleus 2019" a enregistré, au volet des opérations d'assainissement des ports, la récupération de 1,5 tonne de déchets polluant le littoral algérois, a précisé M. Zerrouki à l'APS.

Cette quantité de déchets composés souvent de pneus, de bouteilles en plastique et autres matières, a été collectée par 95 plongeurs de l'Ecole de plongée sous marine Récifs et de l'Association des plongeurs du club corail et du club "Cap Caxine".

L'opération de collecte des déchets a concerné les ports de Ain Benian,Rais Hamidou, Tamentfoust et la plage de Reghaia. 10 engins ont été mobilisés pour transporter cette quantité de déchets récupérée, à savoir des camions et des grues appartenant à des communes et aux entreprises "EXTRANET" et "NETCOM", ajoute la même responsable.

Lire aussi : Boumerdes : plus de 3,7 millions d'estivants sur les plages en un mois et demi

Organisée par la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, cette évènement a vu la participation de plusieurs secteurs, des associations locales, des clubs environnementaux, maritimes et scientifiques et des associations des pêcheurs amateurs, outre d'entreprises publiques de la wilaya, des centres culturels, des scouts et du corps des garde-côtes.