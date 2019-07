Soudan: Le sous-secrétaire à l'industrie a rendu visite au secteur de l'industrie du Nahr Al-Nil

Khartoum — - Le sous-secrétaire du ministère de l'Industrie et du Commerce, Abdulrahman Ajab Ahmad a effectué, mardi une visite visée à examiner la situation dans l'État du Nil et axée sur les secteurs de l'industrie et du commerce et activée la coopération et la coordination dans les deux secteurs.

La visite, qui durera de trois jours vient pour examiner la performance des usines de ciment et les obstacles qui entrave la production, ainsi que la proposition de l'État de créer des villes industrielles modernes, en plus de surmonter les problèmes et les obstacles qui entravent la performance des secteurs industriel et commercial.

Le sous-secrétaire a accompagné d'un certain nombre de directeurs des services compétents du ministère et des autorités compétentes.