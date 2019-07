Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT Pointe-Noire redynamise ses structures de base

Commencée il y a deux semaines sous la direction de Victor Foudi, président fédéral du Parti Congolais du travail(PCT) à Pointe-Noire, la restructuration des instances de base de ce parti se poursuit par la tenue des assemblées générales et des sessions extraordinaires à travers les six arrondissements de la ville et le district de Tchiamba-Nzassi. Hier dimanche, les travaux se sont poursuivis dans le sixième arrondissement Ngoyo

Dégageant ainsi le véritable sens de ces descentes, Victor Foudi a signifié que l'une des principales tâches du programme intérimaire du parti de l'année 2018 se résume au complètement des organes intermédiaires et de base du PCT dans le département de Pointe-Noire. Ainsi poursuit-il de juillet 2018 à mai 2019, le secrétariat fédéral s'est attelé à la réalisation de cette tâche. L'élection des nouveaux responsables du parti au niveau des noyaux, cellules, sections et la création des nouveaux organes intermédiaires et de bases est effective.

« Pour parachever ce travail au premier niveau de coordination qui est le comité et conformément aux dispositions de l'acte n°026, le secrétariat fédéral accompagné de la commission de contrôle et d'évaluation organisera du 13 juillet au 5 août des assemblées générales extraordinaires couplées aux sessions extraordinaires des comités d'arrondissements pour d'une part présenter les nouveaux secrétariats des sections et valider les membres du comité et d'autre part compléter les secrétariats des comités d'arrondissements et du district de Tchiamba-Nzassi » a-t-il déclaré.

L'orateur a en outre rappelé le contexte particulier de la tenue de ces sessions caractérisé par les évènements en perspectives à savoir la célébration du 50e anniversaire de la création du PCT, la tenue courant 2019 du 5e congrès ordinaire de ce parti. Il a invité l'ensemble des membres de son parti afin que ces derniers prennent à cœur leurs responsabilités en se mobilisant massivement et étant plus disponible pour la vie du parti à la base et au niveau intermédiaire à Pointe-Noire.

Au cours de ces rencontres, les sept membres des nouveaux bureaux des comités d'arrondissement du PCT ont été officiellement présentés au public. En plus des exemplaires des statuts du parti distribués aux responsables du parti dans les arrondissements, les participants ont eux aussi adressé une motion de soutien au président du comité central de leur parti, Denis Sassou N'Guesso et une autre motion de confiance au secrétaire général de ce même parti, Pierre Ngolo.

Après les arrondissements de Loandjili, Lumumba et Ngoyo, les travaux de ces assises se poursuivront dans les prochains jours dans d'autres arrondissements de la ville et le district de Tchiamba Nzassi.