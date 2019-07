Congo-Brazzaville: Le «Challenge Jacques Mayissa Flingo» - Douze équipes pour la succession de Moungoundou sud

Le tirage au sort de la compétition effectué, le 19 juillet à Brazzaville, a marqué le lancement officiel de la coupe de football inter localités de la Louessé, la deuxième édition que Moungoundou sud va accueillir à partir du 10 août prochain.

Agir pour le développement de la Louessé (Adel) a décidé d'organiser chaque année la compétition pour traduire sa volonté de rassembler les jeunes congolais autour du football pour dynamiser le développement sportif dans les neuf localités concernées.

La charte de ce tournoi veut bien que le vainqueur de la dernière édition abrite la prochaine compétition. C'est en toute logique que Moungoundou sud, vainqueur de la première édition, endossera cette responsabilité. La deuxième mettra aux prises douze équipes, dont neuf des localités de la vallée de la Louessé, réparties en quatre poules de trois.

La présence des trois autres sélections situées hors vallée de la Louessé donne une connotation particulière à cette compétition.

«Cette coupe oppose chaque année les neuf sélections de la vallée de la Louessé ainsi que d'autres localités hors de la vallée de la Louéssé en qualité de localités invitées. C'est ainsi que la deuxième édition verra la participation des équipes de la localité de Gamboma, de Mvouti et de Nyanga. C'est une manifestation de brassage de la jeunesse autour de football, d'impulsion du developpement sportif et pourquoi pas de détection de talent et renforcement de l'unité nationale », a expliqué Henri Loundou, président de l'Adel

Le groupe A est composé de Moungoundou sud, Moutamba et Mbinda. Le groupe B mettra aux prises l'équipe de Mvouti, Moungoundou nord et Mayoko. Gamboma, Komono et Makabana sont logés dans le groupe C, alors que le groupe D opposera Nyanga, Yaya et Mossendjo.

Le match d'ouverture opposera la sélection de Moungoundou sud à celle de Moutamba. Ce tournoi inter localités de la Louéssé est placé sous le patronage du préfet du Niari. Le comité d'organisation, mis en place par Adel, travaille en collaboration avec la Ligue de football du Niari pour atteindre les objectifs fixés.

A travers cette coupe, Adel a pour objectif principal de mettre en œuvre, dans les localités de la vallée de la Louessé, des projets culturels et sportifs capables d'impulser le developpement humain.

« Notre association agit dans ses localités en promouvant l'épanouissement de la jeunesse par le sport, la culture et la formation », a précisé Henri Loundou.

Il a, par ailleurs, expliqué que son association se veut un regroupement des hommes et des femmes qui partagent la volonté commune de contribuer au developpement socio-culturel et économique de la vallée de la Louessé.

C'est un bassin versant, presqu'entièrement granitique, de près de 16000 km2 ceinturant le principal affluent du fleuve Niari-Kouilou appelé Louessé. Il est situé dans le massif du Chaillu où la rivière Louessé prend sa source à plus de 800 m d'altitude dans l'Ogooué-Lolo, au Gabon.