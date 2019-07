Mali: Lutte contre la faim - Duncan va partager l'expérience ivoirienne à Bamako

Le vice-Président ivoirien est attendu à Bamako pour prendre part au Forum national de la nutrition qui s'ouvre ce mardi 23 juillet 2019.

Le vice-Président ivoirien Daniel Kablan Duncan prendra part ce mardi, à Bamako au Mali, au Forum national de la nutrition (Fnn).

Il est organisé par le gouvernement malien, du 23 au 25 juillet 2019, sous la présidence du chef du gouvernement, Premier ministre, ministre de l'Economie et des Finances, M. Boubou Cissé.

Le vice-Président de la République prononcera une allocution à l'ouverture officielle de ce rassemblement qui va regrouper plus de 400 participants (décideurs politiques, partenaires techniques et financiers, des représentants des Ong et organisations de la société civile), tous impliqués dans la lutte contre l'insécurité alimentaire.

Ce sera également un moment de partage et de capitalisation des expériences, mais aussi et surtout de réflexion sur des orientations nouvelles. Et cela en vue d'une gouvernance multisectorielle efficace et durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali.

Le vice-Président ivoirien, par ailleurs président du Conseil national pour la nutrition (Cnn) en Côte d'Ivoire, est ainsi attendu à cette tribune pour partager l'expérience ivoirienne qu'il a eue à conduire depuis plusieurs années.

D'abord en qualité de Facilitateur national de l'examen stratégique "Faim zéro", avec en prime l'élaboration d'une feuille de route pour l'élimination de la faim et la malnutrition d'ici à 2030.

Ensuite pour l'installation, à Abidjan, le 25 mars 2019, du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition (Cerfam), le troisième au monde après ceux du Brésil et de la Chine.

Lors du lancement du projet Cerfam, M. Duncan a, en quelques chiffres, présenté un tableau peu reluisant de la problématique de l'alimentation en Afrique.

« La sous-alimentation et l'insécurité alimentaire connaissent une hausse sans précédent en Afrique subsaharienne avec plus de 23% de la population en insécurité alimentaire et 21% en sous-alimentation.

La malnutrition chronique ou retard de croissance affecte, en Afrique, 30,3% de nos enfants de moins de cinq ans, pour un seuil acceptable de 20% selon l'Oms », avait-il déploré.

En marge du Forum national sur la nutrition, le vice-Président de la République aura des entretiens avec les plus hautes autorités maliennes avant de regagner Abidjan, le 24 juillet 2019.