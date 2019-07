Algérie: Arrestation de 4 narcotrafiquants à Beni Saf

Alger — Quatre (04) narcotrafiquants ont été arrêtés, lundi à Tiaret, par des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Garde-côtes ont saisi, le 22 juillet 2019 à Béni Saf / 2e RM, une quantité de kif traité s'élevant à (108) kilogrammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale, ont arrêté quatre (04) narcotrafiquants en possession de (8,46) kilogrammes de kif traité à Tiaret", précise la même source.

"Par ailleurs, des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont intercepté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar / 6eRM, six (06) contrebandiers et trois (03) orpailleurs et saisi un camion, des outils d'orpaillage et (19,2) tonnes de denrées alimentaires, alors que dix-huit (18) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et El-Tarf", conclut le MDN.