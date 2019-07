Afrique: CAN 2019 / Sénégal - Un ancien international critique Aliou Cissé

Grandissime favori de la CAN 2019, le Sénégal tombe en finale et poursuit son chemin de croix. Amdy Faye, un ex international sénégalais, a décrié la gestion de l'effectif du sélectionneur Aliou Cissé.

Après la compétition l'heure est au bilan. Le créneau choisi par Amdy Faye pour évaluer la performance du Sénégal en terre égyptienne. Pour lui, Aliou Cissé n'a pas mis les joueurs dans de bonnes conditions pour s'exprimer.

« Mbaye Niang a marqué toutes sortes de buts en club. Comment se fait-il qu'il n'ait pas réussi à marquer lors de cette Can ? Mbaye Diagne, qui a fait une excellente saison en Turquie, n'a pas marqué. (... ) On n'a pas trouvé le milieu de terrain pour alimenter les attaquants. On n'a que des individualités en Afrique. Il n'y a pas de leader, ni sur le terrain ni en dehors. On n'a pas une équipe », a ouvertement déclaré l'ancien milieu défensif des Lions.

A en croire les propos d'Amdy Moustapha Faye, Aliou Cissé n'a pas mis à profit les 4 ans déjà passés à la tête de la sélection sénégalaise.

« On parle de trophée mais, tant qu'on ne travaille pas, on n'y arrivera pas. Il faut prendre les 4 ans de Aliou Cissé et prendre en considération les 10 mois de Djamel Belmadi. Qui a su bâtir une équipe et gagner la Coupe d'Afrique ?», a-t-il conclu. Avant de lancer « un appel à ceux qui gèrent le football de se réunir pour trouver des solutions ».

Pour rappel, Amdy Faye, âgé de 42 ans, a disputé 34 matchs avec les Lions du Sénégal entre 2001 et 2006.