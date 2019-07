Congo-Kinshasa: Goma - L'entrepreneuriat au coeur d'une Réflexion des Jeunes

Analyser les politiques publiques et leur impact sur le processus d'autonomisation des jeunes en République démocratique du Congo, c'est le thème qui a conduit, de manière spécifique, ce Forum à Goma, chef lieu de la Province du Nord-Kivu.

C'était Une occasion pour les jeunes de réfléchir et de partager leurs expériences dans le Grand souci de pousser d'autres jeunes du Pays d'être beaucoup plus autonomes dans la conception des idées pour une société Congolaise où le développement sera integral, vu les défis majeurs à relever au Pays.

Aujourd'hui en République démocratique du Congo (RDC) comme ailleurs, le terme « Entrepreneuriat » est devenu le jargon utilisé par plus d'une personne.

Dans le contexte des politiques publiques de la RDC, plusieurs défis restent cependant à relever pour permettre les jeunes congolais de toute classe sociale, de créer leurs propres emplois. L'insécurité, le manque des routes surtout dans les provinces, l'absence d'un cadre Étatique appuyant les innovations locales, la multitude de services publics qui font payer les taxes aux Entreprises privées sont ces défis qui freinent encore l'avancement de l'espace entrepreunarial en RDC.

« Nous avons donc voulu rassembler les jeunes de Goma, de Kinshasa, de Bujumbura, de Kigali et ceux de Gisenyi pour réfléchir justement sur la politique de l'entrepreneuriat dans la Région. Le partage des expériences des uns et des autres a permis à chaque jeune d'apprendre d'avantage les techniques et les méthodes pouvant conduire à l'autonomisation. Nous avons profité de l'occasion pour faire des recommandations aux décideurs publics et nous allons leur soumettre un document officiel reprenant toutes ces recommandations de la jeunesse », a précisé Elvis KATSANA, Coordonnateur régional de la Zone-Est de HABARI-RDC.

HABARI-RDC, cette plateforme communautaire des jeunes qui a organisé cette activité encourage tous les jeunes à développer la diversité des opinions, car dit-on, « au choc d'idées jaillit la lumière ». Mais également, à développer l'esprit de leadership et de s'impliquer aussi dans les instances de prise de décision du Pays, moyen par lequel les jeunes parleront des jeunes et défendront les jeunes.

» Moi comme jeune Gomatracienne ayant participé à cet échange, j'ai beaucoup appris. déjà comme entrepreneure, le thème m'avait accroché et j'ai encore eu des mots de plus pour encourager surtout les jeunes filles de travailler d'une manière indépendante. Les jeunes filles de Goma ont encore tendance à dépendre des tierces personnes et c'est ce que je décourage. Toute jeune fille est capable de se prendre en charge et ce Forum m'a beaucoup appris sur les notions de développement integral des jeunes. Je remercie sincèrement HABARI-RDC qui ne cesse d'œuvrer au profit de la Jeunesse », se rejouit Sarah BISIMWA, étudiante en Marketing et jeune entrepreneure.

Le Gouvernement provincial du Nord-Kivu ainsi que le Conseil provincial de la Jeunesse qui appuient également les actions de la Jeunesse, promettent d'accompagner HABARI-RDC pour des réalisations concrètes de toutes les recommandations issues de ce Forum.