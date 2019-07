Angola: Huíla - FNUAP pour la dignité des femmes victimes de la sécheresse

Lubango — 24.965 "kits d'hygiène intime" d'urgence vont être distribués d'août à décembre de cette année aux femmes en âge de procréer, dans 23 municipalités les plus touchées par la sécheresse dans les province de Huíla, Namibe, Cunene et Bié, par le FNUAP.

Selon Luís Sambacumbi, responsable du programme du genre, jeunesse et aides humanitaires du Fond de l'ONU pour la population (FNUAP), l'action est budgétisée à 580.000 de dollars US et le kit comprend des vêtements, des produits d'hygiène intime ainsi que des biens pour soutenir un accouchement sûr et digne.

Il a expliqué qu'en cas de calamité, telle que la sécheresse, le problème de la violence sexuelle est relégué au second plan, car les priorités étaient l'alimentation, l'eau et d'autres biens, ce qui, selon lui, ne devrait pas en être ainsi.

Il a fait savoir qu'une femme sur trois souffrait de cette violence en situations d'urgence quand il manque de nourriture et d'eau, c'est pourquoi son institution fait appel à une plus attention aux femmes et aux filles.

Dans la province de Huíla, 147.000 personnes ont été touchées par la sécheresse, spécialement dans les municipalités de Gambos, Chibia et Humpata.