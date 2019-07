Angola: Le Musée militaire accueille la Biennale des jeunes créateurs

Luanda — Deux cents jeunes de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) vont exposer divers articles lors de la 9e édition de la Biennale des créateurs, qui se tient du 24 au 28 juillet au Musée d'Histoire militaire à Luanda.

Le musée aura des stands de mode, de bijouterie, de la musique, de littérature, entre autres services.

L'événement prévoit des activités dans les domaines des arts visuels (sculpture, peinture, photographie, gravure, graffiti et arts numériques), des arts et pratiques performatives (musique, danse, théâtre, interventions urbaines), les arts appliqués (mode et bijoux), la littérature (prose et poésie) et audiovisuel (court, moyen, long métrage, documentaires et fiction).

Le directeur national de la jeunesse, Kikas Machado, a déclaré à l'Angop lundi, que chaque délégation des neufs participants sera composée de 20 jeunes, et que les autres participants seront des jeunes angolais.

La Biennale qui va se dérouler sous le thème " Jeunesse de la CPLP unie par la culture ", aura des ateliers et des séminaires sur les arts transformatifs et visuels.

L'événement a été adopté par la première Conférence des ministres responsables de la jeunesse et du sport de la CPLP qui s'est tenue au Portugal, à Lisbonne, en 1996, et la première édition s'est déroulée en 1998 à Praia, en République du Cap-Vert.

L'événement vise à contribuer au renforcement du processus d'intégration de la jeunesse, au rapprochement et au débat entre différentes identités culturelles et artistiques, promouvoir l'espace de débat et de réflexion sur la mosaïque des créations artistiques et culturelles des jeunes, le partage des expériences dans les différentes sphères de la vie politique, économique et sociale et la divulgation des politiques publiques pour la jeunesse de la CPLP et du monde.

La CPLP comprend l'Angola, le Brésil, Cap Vert, le Guinée Bissau, le Mozambique, le Portugal, Sao Tomé-et-Principe, le Timor oriental et le Guinée équatoriale.