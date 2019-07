Soudan: Un Communiqué du Service de sécurité et de renseignements

communiqué de presse

Khartoum — - Le Porte-parole du Service de Sécurité et de Renseignements (NISS) a publié Lundi un Communiqué vis-à-vis d'une Déclaration publiée par le Comité Central des Médecins et publiée dans des Journaux et des Sites de Réseaux Sociaux sur l'Assassinat d'un Citoyen dans les bureaux du NISS de la ville de Dilling, dans le Sud-Kordofan, après trois jours d'Arrestation et de Torture, après avoir été torturé, présumant faussement que la Mort de ce Citoyen avait été pratiquée par le NISS afin de tuer illégalement des citoyens.

Le NISS démenti dans son Communiqué la Plainte du Comité Central des Médecins, affirmant que le Citoyen Décédé, Ahmed Hassan Sharaf-Eddin, n'était pas un Civil mais appartenait à une Force Régulière Connue et qu'il n'avait pas été Arrêté aux bureaux de la Police et du NISS à Dilling et qu'il n'a rien à voir avec le NISS.

Le Communiqué a décrit la Déclaration du Comité Central des Médecins comme reflétant l'ampleur du Ciblage dirigé contre le NISS Systématiques pour tromper l'Opinion Publique, faire Circuler des Rumeurs et faire Passer un Programme Bon Marché afin de saper la Sécurité et la Stabilité de la Nation par le biais de: Ciblage vers son Système de Sécurité.

Selon le Communiqué, le NISS se réserve le Droit de prendre des Mesures Juridiques pour mettre fin à ces Activités Néfastes et Nuisibles.

Il est à noter que cet Homme, Ahmad Hassan Sharaf-Eddin, fait partie de la 54ème Brigade à Dilling.