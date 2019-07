Soudan: La Présidence de la République participe à la célébration de la révolution de juillet d'Egypte

Khartoum — - Le Secrétaire Général de la Présidence de la République, le Gén. Mohamed Ali Ibrahim, a affirmé que le Soudan s'achemine de plus en plus vers une Transformation Démocratique Plus Large qui répond aux Aspirations du Peuple Soudanais avec ses Différentes Affiliations et ses Ambitions Légitimes dans la Liberté, Paix et la Justice.

S'exprimant lors d'une Célébration organisée par l'Ambassade d'Egypte à Khartoum pour commémorer le 67e Anniversaire de la Révolution du 23 Juillet, le Gén. Ibrahim a salué les Relations Soudano-égyptiennes et le Niveau de Coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

Il a déclaré que les Relations entre le Soudan et l'Egypte sont caractérisées par une Spécialité due à des Liens Culturels, Historiques et Géographiques, faisant référence à la participation de l'Armée Soudanaise à la Guerre d'Octobre 1973 au Côté de l'Armée Egyptienne.

Le Gén. Ibrahim a exprimé la Gratitude du Gouvernement et Peuple du Soudan au Gouvernement Egyptien pour son soutien et son appui au Soudan pendant cette période importante de son Histoire.

Le Secrétaire Général de la Présidence de la République a souligné la Détermination des Autorités Soudanaises à Développer les Relations entre les deux pays via la Réactivation des Travaux des Comités Bilatéraux Mixtes et la Poursuite des Réunions entre les Hauts Responsables Soudanais et Egyptiens.

Il a exprimé la reconnaissance du Gouvernement et du Peuple du Soudan au Président Egyptien, Abdul-Fatah Al-Sissi, pour les efforts considérables qu'il a déployés pour renforcer les Relations entre les deux pays.

L'Ambassadeur d'Egypte auprès du Soudan, Hussam Issa, a remercié le Secrétaire Général de la Présidence de la République pour sa participation à la Célébration de la Fête Nationale d'Egypte.