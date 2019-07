Soudan: Experts - L'Ingérence étrangère dans les négociations d'Addis-Abeba est inacceptable

Khartoum — Le Secrétaire Général du Parti fédéral Umma, Nagm Deraissa, a affirmé le refus de son Parti à toute Forme d'Ingérence Etrangère dans les Affaires Intérieures du Soudan, soulignant que le Soudan est un Etat Souverain et Qu'aucun pays n'a le Droit d'intervenir dans ses Affaires.

Dans un Sondage fait Lundi soir par l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) avec plusieurs Dirigeants Politiques et Analystes Politiques et Stratégiques, l'Envoyé Américain aurait participé aux Négociations entre les Forces de la Déclaration de la Liberté et du Changement (FDLC) et les Mouvements Armés à Addis-Abeba, a déclaré Dreaissa que l'Ingérence Etrangère dans les Accords de Naivasha et d'Abuja avait conduit à la Sécession du Sud du Soudan et avait déclenché un Conflit au Darfour.

Il a ajouté que le Soudan, après la Révolution, devait établir des Relations Extérieures conformes à ses Intérêts et s'engager à maintenir la Paix Internationale et à lutter contre le Terrorisme.

Nurain Abd-Alghafar, Président du Parti Démocrate Al-Gha'd (Demain), a de son côté appelé les FDLC et les Mouvements Armés à rentrer immédiatement à Khartoum pour tenir leurs Pourparlers au Soudan, soulignant que les Interventions Etrangères dans le les Discussions sur les Affaires Soudanaises à Addis-Abeba avec des Parties Autres que les Médiateurs menaceront la Sécurité, la Stabilité, la Paix et l'Unité du Soudan.

Le Prof. Mohamed Hassan Ahmed, Expert Politique et Stratégique, a également rejeté les Tentatives Américaines d'intervenir dans les Affaires Soudanaises, soulignant qu'Aucun pays n'avait le Droit de s'Ingérer dans nos Affaires Intérieures et que le Soudan est un Etat Souverain.