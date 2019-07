Congo-Kinshasa: Kinshasa - Les produits morcelés inondent les marchés !

La situation économique en République démocratique du Congo, d'après plusieurs consultants, reste la problématique de la vente des produits morcelés de tous genres (Alimentation, cosmétiques et même matériaux de construction... ) dans divers marchés à travers la capitale Kinoise.

Dans les marchés de Kinshasa, les vendeurs et vendeuses sont parfois obligés de morceler les épices et autres ingrédients pour satisfaire des nombreux clients démunis. Des produits concernés sont notamment, la tomate concentrée ou en boite, l'oignon, l'aubergine, la muscade et mêmes du savon. Une kinoise rencontrée dans le marché DGC, dans la commune de Ngaliema à Binza Ozone affirme que : «Cela reflète la souffrance et la pauvreté à une échelle très élevée du peuple congolais.

Notre pays n'arrive pas encore à satisfaire les besoins de bien manger, de bien se vêtir et d'avoir un habitat convenable». Toutefois, elle estime que cette situation est indépendamment de la volonté ni des vendeurs, ni des acheteurs. Seule la mise en place d'une bonne gouvernance peut résoudre le problème, insiste-t-elle.

Le morcellement de ces produits alimentaires arrange les clients qui estiment qu'ils n'ont pas assez de revenu pour se procurer par exemple des épices en entièreté. A ce sujet, une dame sous couvert de l'anonymat, a laissé entendre ce qui suit : « J'achète souvent les produits morcelés, car cela me permet d'économiser et d'en procurer les articles dont j'en ai besoin par rapport à l'argent que j'ai, cela ne me gène pas trop car c'est devenue monnaie courante dans notre société.

Tenez ! Par exemple, il me reste 200 FC, pourtant je dois acheter du savon qui coûte 500 FC, avec le système de morcèlement, je pourrais avoir du savon de ce prix là». La vente en détails touche aussi le secteur cosmétique, apprend-on. De petites quantités de gel ou pommade pour cheveux et de javel en poudre sont emballés dans de petits sachets vendus de 50Fc à 100 FC la pièce. « Je vends des produits morcelés comme les épices dans le but d'aider la population qui n'arrive pas en s'en procurer et cela ne m'empêche pas trop d'avancer avec mon commerce que je fais il y a bien des années déjà», indique une vendeuse interrogée par votre journal.