Congo-Kinshasa: Réunion du Présidium ce lundi 29 juillet - Quel avenir pour la plateforme Lamuka ?

La principale coalition de l'opposition dénommée "Lamuka", joue son avenir ce lundi 29 juillet, à Lubumbashi. C'est à cette date qu'il y aura lieu la réunion inédite convoquée par le coordonnateur Moïse Katumbi qui devrait passer le bâton de commandement à un autre leader de cette coalition née à Genève et muée en plateforme politique à Bruxelles.

Alors que les tensions internes et les divergences sont vives au sein de cette composante, ces quatre leaders sont tiraillés par des ambitions politiques, celles du strapontin Présidentiel de 2023. Vraisemblablement, la réunion à Lubumbashi pourrait bien marquer un tournant. C'est aussi, la dernière réunion du présidium sous la coordination de chairman Katumbi.

Et pourtant, au sein de cette plateforme, les cordons ne s'accordent plus entre leaders. Pas plus loin que la semaine dernière, en marge d'une réunion politique, Katumbi avait mis en place une cellule politique devant préparer les questions politiques qui feront l'objet des discussions de ladite réunion. Cette cellule est composée de 2 délégués pour chaque leader de Lamuka. Chérubin Okende et Didier Molisho ont été choisis par Moïse Katumbi, Eve Bazaïba et Jacques Lunguana par Jean-Pierre Bemba, Jean-Claude Mwalimu et Jean-Félix Senga étaient présents pour le compte de Martin Fayulu, Kivuata et Kasongo Numbi représenteront Adolphe Muzito.

Celui qui devrait succéder au chairman Moïse Katumbi, Freddy Matungulu n'est pas représenté dans cette cellule. Matungulu le Président national de "Congo na biso" s'était retiré de Lamuka après avoir accepté l'offre du Chef de l'état, Félix Tshisekedi, de travailler comme Administrateur à la Banque africaine de développement (BAD). Déjà le 27 juillet, c'est la fin de la présidence tournante de trois mois pour Moïse Katumbi, d'où, cette rencontre qui semble être de vérité à Lubumbashi, va permettre aux quatre dirigeants d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'avenir de cette coalition qui avait soutenu le candidat malheur Martin Fayulu à la Présidentielle du dimanche 30 décembre 2018.

Depuis, Fayulu et Katumbi en froid, pourront-ils fumer le calumet de la paix ? Tout peut basculer. L'on notera la sortie controversée de Martin Fayulu dans un média étranger contre la prise de position de Katumbi qui avait laissé entendre qu'il fera une opposition républicaine au pouvoir de Félix Tshisekedi, en abandonnant le combat pour la vérité des urnes. Cependant, pour sortir de la crise, Martin Fayulu avait relayé un plan sur les réseaux sociaux qui avait servi des prétextes aux affidés de Moïse Katumbi de crucifier leur allié. Dans son plan, le président de sortie de crise de légitimité, "MaFa" réclamait la création ainsi que la direction du Haut conseil de réforme institutionnelle auprès de Félix Tshisekedi qui devrait rester le Président de la République à l'issue des discussions.

Tout compte fait, la réunion du présidium pourra ainsi enlever certainement la lanterne sourde de l'opinion sur la posture que devra adopter Moïse Katumbi qui jusque-là subit la pression de sa plateforme "Ensemble pour le Changement".