Congo-Kinshasa: Les informations sur les réseaux sociaux - "Fake news" ou "fiable" ?

Quelle démarcation est à faire entre les "Fake news" d'avec les réseaux sociaux. Ces derniers qui, conçus comme de logiciels devant faciliter la communication dans le but de renforcer les liens, deviennent le centre des désinformations, mensonges et arnaques. Pour ce faire, votre Journal a effectué une descente, le lundi 22 juillet 2019, dans le souci de récolter des avis de Kinois lambda sur des rumeurs qui circulent souvent sur la toile, faisant office de Fake news.

In globo, les «Fake news » sont prises comme informations mensongères relayées dans le but de manipuler ou tromper le public. D'après plusieurs personnes, ce phénomène a pris de l'ascendance au travers les réseaux sociaux. « Les réseaux sociaux actuellement sont à la base de plusieurs fausses informations, car l'accessibilité est tellement facile que chacun dans son coin à travers un téléphone portable peut écrire et publier du n'importe quoi, en le faisant passer pour vérité. Les internautes doivent faire très attention et de ne pas confondre un site d'information aux réseaux sociaux», a expliqué un intellectuel.

Véritablement, ces informations se transmettent à la vitesse de l'éclair, d'ailleurs plus qu'une information vraie et véridique. Ces fausses nouvelles sont diffusées et publiées dans tous les formats : textes, images, audio. C'est pire sur Facebook, Twitter ainsi que Whatsapp. Sur ces portails, des individus usurpent le nom et photo des autorités ou logo des structures, avec optique de désorienter l'opinion, en livrant des informations mensongères, pouvant préjudicier lesdites autorités ou structures. Le grand souci de ces faussaires est juste de faire le buzz.

La population kinoise a invité les autorités compétentes de réguler le secteur d'internet et surtout de mettre en place une police devant lutter contre la cybercriminalité, afin de détracter tous les internautes qui intriguent sur les sur les réseaux sociaux.