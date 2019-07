Afrique: CAN 2019 - Didier Drogba encense Belmadi et analyse la victoire Algérienne

L'Algérie a remporté son deuxième titre continental à la CAN 2019 vendredi dernier. Contre toute attente, les Fennecs ont montré un nouvel état d'esprit et un football équilibré. Quelques jours après ce sacre, la légende Drogba est revenu sur la compétition réussie des Verts.

Pour l'ancien international ivoirien, l'expérience de Djamel Belmadi lui a permis de créer cette osmose et de conquérir le titre.

« L'Algérie mérite le titre, l'équipe a réussi à sortir plusieurs grosses rencontres durant la CAN. C'est une sélection homogène avec de la cohésion entre les membres de l'équipe sur le terrain», a-t-il fait savoir.

Avant d'ajouter : « Cela ne s'est pas fait par hasard, c'est grâce à l'expérience et au travail de Djamel Belmadi. Il a donné une âme à son équipe et il a créé de l'ambition chez ses joueurs avant et pendant la compétition. Il a réussi à passer tous les obstacles un à un lors du tournoi ».

Selon Didier Drogba, Riyad Mahrez a pesé à la CAN parce qu'il a pensé beaucoup plus au collectif.

« Riyad Mahrez s'est largement imposé face à Mané et Salah et cela à cause d'une seule et unique raison ; il a travaillé pour le collectif et il s'est éloigné du jeu individuel. Il a aussi trouvé les éléments qui l'ont aidé à être à son meilleur niveau ce qui n'est pas le cas de Salah et Mané », a-t-il fait savoir.

« Ismaël Bennacer, la star de l'équipe algérienne. Il a été le moteur du milieu de terrain, il a de grandes aptitudes et je pense qu'il jouera les grands rôles en Europe très bientôt », a prédit le vainqueur de la Ligue des Champions 2012 avec Chelsea.