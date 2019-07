Sénégal: L'UCAD se dote d'un Centre d'accès des données statistiques

Dakar — L'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar s'est dotée d'un Centre d'accès des données statistiques d'un coût de 35 millions de francs CFA inauguré mardi par le recteur Ibrahima Thioub, un nouvel outil qui devrait contribuer à faciliter le travail des chercheurs.

Avec ce nouvel outil, les chercheurs "n'ont plus besoin de faire des comptes au quotidien. Il leur suffit juste de s'inscrire, formuler des requêtes et la réponse est immédiate et automatiquement conservée. En partant, nous leur remettons une clé USB ou un CD qu'ils pourront utiliser", a indiqué le recteur.

Il s'exprimait lors de la cérémonie d'inauguration de ce Centre d'accès des données statistiques de l'UCAD, fruit d'un partenariat entre l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et la Bibliothèque universitaire.

"Notre mission de recherche, d'enseignement et de service à la communauté ne peut s'exécuter sans accès à l'information, à la documentation aux données statistiques", a rappelé Ibrahima Thioub.

Selon lui, "les chercheurs sont appelés à utiliser à bon escient cet outil" mis à leur disposition "grâce à l'appui de l'ANSD et de son personnel compétent".

Le directeur de l'ANSD Babacar Ndir, évoquant ces données statistiques, explique qu'il s'agit de "micros données qui consistent en un ensemble de données d'enquêtes ou de recensement qui ont été entièrement anonymes".

"Ces fichiers concernent l'ensemble des informations qui ont été collectées sauf les informations susceptibles d'identifier les personnes qui ont répondu à ces enquêtes", a-t-il dit.

Les données concernent "un ensemble d'une cinquantaine d'enquêtes de recensement qui ont été réalisés de 1963 à nos jours", a indiqué le directeur de l'ANSD.

"Nous avons contacté toute les autres universités dans l'ensemble du pays car notre but est d'avoir un réseau pour permettre aux chercheurs d'accéder plus rapidement aux informations et de contribuer à la valorisation des données statistiques", a-t-il fait savoir.