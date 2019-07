Burkina Faso: Engagement féminin - Pour que les femmes s'affirment continuellement dans le monde de la création

La première table-ronde de l'acte 11 de Engagement féminin s'est tenue dans la soirée du samedi 20 juillet. Monique Ilboudo (juriste, écrivaine et ancienne ministre) s'est entretenue avec les danseuses et danseurs et d'autres artistes autour du thème « L'engagement des femmes dans la créations contemporaine en Afrique ».

Pour Monique Ilboudo, les femmes s'affirment dans le monde de la création. Mais cela s'est fait au prix de nombreuses luttes. Il a fallu qu'il y ait des pionnières dans le domaine pour que les femmes soient de plus en plus acceptées.

L'oratrice a pris l'exemple de Irène Tassembédo, Blandine Yaméogo (en danse contemporaine), de Mariama Bâ, Aminata Sow Fall, Bernadette Dao (en littérature), de Fanta Nacro, Apolline Traoré (pour le cinéma), etc.

Les femmes sont confrontées à des difficultés dans le monde de la création. Les difficultés sont liées à tout ce qui, dans la société conduit à faire la différence dans l'éducation entre garçons et filles. Plus précisément, ce qu'on autorise aux filles ou ce qu'on leur interdit. La danse en particulier concerne les corps.

Et de façon universelle, mais particulièrement en Afrique, on ne veut pas laisser le corps à la disposition de la femme elle-même. Parce que la société estime que le corps de la femme est le temple de la vie et, la laisser aller danser serait lui permettre de transformer ce corps.

Des témoignages des danseuses contemporaines, le métier est difficile. Certaines ont failli à maintes reprises abandonner parce que comme elles le disent, c'est du « donnant-donnant » souvent dans le métier.

Sans compter les harcèlements sexuels dont elles sont victimes. Pour Monique Ilboudo, « la figure du père » est très importante pour amener les femmes à se dépasser dans les domaines qu'elles entreprennent.

« Parce que dans nos sociétés, c'est le père qui décide. Et, s'il y a des cas où des femmes ont réussi sans l'avis de leur père, il reste que beaucoup ont eu l'accord tacite de leur père.

Elle a également insisté sur le fait que la lutte des femmes n'est pas une lutte contre les hommes, mais une lutte pour une égalité de leurs droits » va-t-elle laissé entendre.

Pour rappel, le projet « Engagement féminin » a été lancé en 2008 par Auguste Ouédraogo et Bienvenue Bazié, tous deux chorégraphes. Ce projet vise à corriger la faible présence féminine parmi les artistes chorégraphes sur le continent africain.

Il allie la formation professionnelle en danse contemporaine, la formation en administration culturelle, la régie son et lumière, la direction artistique et les débats sur la profession d'artiste danseuse et danseur.

La 11e édition se poursuit jusqu'au 27 juillet 2019. Formations, tables-rondes, reboisement, restitution, sont en substance les activités prévues.