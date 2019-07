Burkina Faso: Concours «les 8e merveilles» - Un cadre de valorisation de la littérature

Placé sous le thème « Concilier les lettres et l'identité culturelle», ledit concours s'est déroulé en deux phases à savoir la phase écrite et celle orale. Pendant la phase écrite, 42 productions concourant pour les différents prix ont été enregistrées.

Le sujet des prix principaux portait sur le résumé du roman « L'aventure ambiguë » de l'écrivain sénégalais Cheick Hamidou Kane.

Quand au sujet du prix spécial féminin, il portait sur la biographie de l'afro- américaine Maya Angelou. Pour ces deux catégories de prix, les candidats devaient proposer les expressions françaises « convenables, expliquées et justifiées» à noter le jury.

Le premier duel oratoire s'est effectué de façon individuelle entre les finalistes Houda Simporé élève au lycée Pélican et de Samson Awouto , élève en Terminal D au lycée l'Aurore.

Chaque candidat a expliqué une expression respectivement « bavard ou voleur comme une pie » et « aller sur la haquenée des cordeliers». Le deuxième duel oratoire a été effectué de façon simultanée.

Concernant Les prix, ceux d'encouragements ont été décernés à Noufou Kantao qui a reçu une somme de 10.000 FCFA et des œuvres littéraires, à Fadilatou Zouba qui a reçu 25 000 FCFA, des œuvres et des gadgets.

Quand à Djeneba koudougou , elle a reçu le prix spécial féminin composé de 25 000 FCFA, des œuvres, des gadgets et des pagnes tissé « Faso Dafani ». Naongo Ulrich s'est accaparé le 3e prix avec une somme de 30 000 FCFA, des œuvres et des gadgets.

Le 2e prix est revenu à Houda simporé avec une moyenne totale de 12,42 \ 20. Il est reparti avec une somme de 40 000 FCFA, un dictionnaire « le Robert » et des œuvres. Samson Awouto, 1er avec une moyenne de 17, 43/20 est reparti avec une somme de 50 000 FCFA , un dictionnaire universel et des œuvres.

Pour le parrain, Patrice Kouraogo , c'est ayant compris la philosophie du concours qui consiste dans un premier temps à rappeler aux élèves et aux étudiants la nécessité de bien apprendre la langue française, de bien l'exercer à l'école et dans la vie pratique, qu'il a décidé d' accompagner cette initiative : « Pour avoir entendu le lien qui existait entre cette activité littéraire et la défense de l'identité culturelle au Burkina à travers les langues nationales, nous ne pouvions pas rester indifférents et je crois que nous ne regrettons pas par rapport à ce que nous avons vu ce jour.

De plus en plus, on remarque que la baisse du niveau des élèves et des étudiants fait qu'on massacre les règles grammaticales et c'était vraiment opportun de rappeler les bonnes manières au parler et à l'écrit en n'oubliant pas les langues nationales car ce sont ces langues qui véhiculent notre identité culturelle » a expliqué le parrain.

Selon le promoteur du concours, Adama kaboré, le thème choisi avait pour but de « montrer que nous pouvons à la fois concilier les lettres pour défendre notre identité culturelle, bien s'habiller en Burkinabè, et bien parlé nos langues nationales. Il faut noter que l'accent a été mis sur les langues nationales » a-t-il indiqué.

Notons que le concours littéraire « Les 8e merveilles » a été Porté sur les fonts baptismaux en 2013.