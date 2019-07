Algérie: Enseignement supérieur - 31,13% des nouveaux bacheliers préinscrits

Alger — Un total de 84.551 nouveaux bacheliers ont procédé aux préinscriptions au titre de l'année universitaire 2019-2020, depuis le lancement, lundi, de l'étape d'introduction de vœux, soit un taux de 31,13% du nombre total de bacheliers (271.623), indique mardi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le nombre de signatures a, quant à lui, atteint les 221.608 (81,59%), ajoute la même source. Il est à rappeler que les préinscriptions et inscriptions définitives, au titre de l'année universitaire 2019-2020, ont débuté lundi pour les nouveaux bacheliers, selon le calendrier établi par le ministère qui fixe au 12 septembre la clôture de l'opération.

La période de préinscriptions des titulaires du baccalauréat, fixée du 22 au 24 juillet, a été précédée par des portes ouvertes au niveau des établissements d'enseignement supérieur (du 15 au 23 juillet 2019) et par une première phase dont la première étape (du 20 au 22 juillet), a été consacrée à l'exploitation des résultats du baccalauréat et la détermination des moyennes nationales minimales pour participer au classement dans certaines filières.

La deuxième phase, qui s'étale du 4 au 17 août, portera sur la confirmation ou la réorientation ou les tests et entretiens pour les filières concernées (4 au 8 août), l'ouverture du portail "hébergement" (8 au 17 août), le 2ème traitement des cas d'échecs aux tests/entretiens et des demandes de réorientations (14 au 17 août au matin) et la proclamation des résultats des affectations (17 août). La troisième phase, qui s'étendra du 2 au 8 septembre, concernera les inscriptions définitives et les dossiers des œuvres universitaires, alors que la 4ème phase (du 2 au 12 septembre), portera sur le traitement des cas particuliers par les EES (PROGRES) et la réouverture du portail hébergement, bourse et transport.

Il est à rappeler également qu'une nouvelle circulaire ministérielle relative aux préinscriptions et à l'orientation des nouveaux bacheliers en vue de l'année universitaire 2019/2020 a été promulguée le 18 juin dernier. Cette circulaire définit les règles générales applicables pour les préinscriptions et l'orientation des nouveaux bacheliers et les porteurs de diplômes étrangers pour l'accès à l'enseignement et à la formation supérieurs en fonction des moyennes obtenues au baccalauréat.