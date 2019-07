Congo-Brazzaville: Infrastructures - Des travaux d'envergure pour revaloriser la ville océane

Depuis un certain temps, la municipalité de Pointe-Noire a lancé des travaux d'amenagement et de mordernisation des anciens édifices dans des endroits différents de la ville.

Le projet lance le renouveau de la ville océane, des avenues et des grandes artères sont remises aux normes. Aujourd'hui, le boulevard Moe-Katt-Matou est métamorphosé. Les travaux ont été entrepris sur cette voie entre les ronds-points Lumumba et Kassaï avec la construction de nouveaux caniveaux.

Ce grand projet nécessite également des aménagements de voirie afin de fluidifier la circulation des piétons, des vélos et des voitures. Ainsi, la construction de nouvelles bordures des chaussées, l'aménagement des trottoirs et des arrêts de bus appropriés, la construction des abris-bus, le planting des arbres décoratifs et la réhabilitation d'éclairage public sont vivement souhaités par les Ponténégrins. Les travaux vont se poursuivre jusqu'à l'entrée du port en passant par le rond-point Nelson Mandela, dit rond-point de la gare. Les travaux avancent bien et actuellement ils sont à cent cinquante mètres du rond-point Kassaï.

Pour permettre à la route nationale n°5(RN) de contenir plus de véhicules sans qu'il y ait de l'embouteillage, la mairie a entrepris des travaux d'élargissement sur cette voie entre le relais de Siafoumou et le marché associé à l'assainissement du quartier Manguier. Les avenues Félix-Tchicaya, Moe-Pratt ainsi que la rue du Tibet et la rue Jean-Robert-Vacherot sur la RN4 sont élargies avec mise en œuvre des enrobés (béton bitumineux). Ces travaux sont réalisés par la société Socofran qui, comme l'année dernière, a réalisé les mêmes travaux sur les avenues Alphonse-Pemosso, Costade-Zacharie, Victor-Schoelcher et Louis-Portella.

Enfin, pour décongestionner la circulation au niveau du marché fond Tié-Tié, les travaux de réhabilitation d'une section de voie de l'avenue de la liberté ont été lancés. Il s'agit de traiter sur une longueur de 700 m sur toute sa largeur cette section de voie en terrassement : traitement des bourbiers, reconstitution complète du corps de chaussées, couche de fondation et couche de base, mise en œuvre du pavé comme couche de roulement. Actuellement, les travaux sont avancés à 70% et exécutés par l'entreprise Servipro. Notons que la mairie de Pointe-Noire a toujours participé au maintien du cadre de vie agréable de la commune et ce projet d'envergure consiste à rendre la ville océane plus attrayante.