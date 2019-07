Congo-Brazzaville: Festi'Brazza - La quatrième édition s'invite à Pointe-Noire

Du 26 au 28 juillet, la capitale économique du Congo va vibrer au rythmes de la quatrième édition du Festi'Brazza.

Organisé par les équipes de l'association Kirikou Evénements (A.K.E) France et AKE Congo en collaboration avec l'association toulousaine, Festi'Brazza est un festival de la mixité exporté de Toulouse. Événement unique en son genre, ce festival offre au public un éventail de la richesse des peuples et des cultures dans un esprit d'amitié, de convivialité et de partage.

Le concept de Festi'Brazza est né du Festi'Couleurs, festival de la mixité qui se déroule depuis 13 ans déjà en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. Festi'Brazza est une manifestation culturelle qui permet de collecter des dons (fournitures scolaires, matériel informatique, vêtements, médicaments, ... ) pour leurs différentes actions de solidarité internationale.

L'association toulousaine et l'association Kirikou Evénements, co-responsable de l'organisation et du bon déroulement du Festi'Brazza soutiennent des actions de solidarité internationale. Ainsi, de jeunes Toulousains se rendent à Brazzaville dans le cadre du programme JSI. Ils travailleront sur l'organisation du festival et collaboreront avec des jeunes Congolais. Cette cocréation vise à valoriser les échanges culturels.

Au programme de ce festival : danse, théâtre, concert, défilés, animations, prévention, sensibilisation, jeux, tombola solidaire.

Le festival va s'ouvrir le 26 juillet de 10h à 16h par un débat. Les opinions vont se croiser sur deux thématiques : « La dot est-elle un frein au mariage ? » de 10h- 12h, et « L'Occident est-il (toujours) un eldorado pour la jeunesse africaine, L'Afrique, eldorado du 21ème siècle ?

Le 27 juillet, l'activité aura lieu de 17h à 23h. Enfin, le 28 juillet de 10h à15h, concours, sport en fête : le nzango.