Congo-Brazzaville: Livres - Magali Palmira Wora publie "Le Guide d'initiation au management artistique en musique urbaine en Afrique"

La présentation de l'ouvrage a eu lieu, le 22 juillet, au Centre culturel Jean-Baptisite-Tati-Loutard en présence de Fabien Obongo, directeur départemental des Arts et Lettres de Pointe-Noire, des opérateurs culturels, des artistes et des médias.

La promotrice de Real Black Music partage dans "Le Guide d'initiation au management artistique en musique urbaine en Afrique" son expérience avec les artistes, les impresarios, les managers, acteurs culturels et tous ceux qui s'intéressent à la gestion des carrières dans le domaine de la musique urbaine en Afrique. C'est un ouvrage qui comprend quatre-vingt-quinze pages subdivisées en treize chapitres et une annexe. « En publiant ce livre, je voudrais atteindre le maximum de public à travers le monde et arriver dans les coins ou lieux où je ne peux m'y rendre. Mais par le biais du livre, je vais y arriver et partager mes connaissances dans le management », a dit Magali Wora.

L'ouvrage qui traite des principes de base universels dans le management est le fruit de ses recherches dans le domaine, ses multiples rencontres avec le monde musical. De ses nombreux périples à travers le monde, Magali a rencontré plusieurs artistes ayant beaucoup de potentiel, mais qui ne sont pas trop bien managés. Les managers qui souhaitent accompagner des artistes peuvent utiliser ce livre, a-t -elle renchéri.

Selon Magali Wora, la collaboration, la coordination et le travail sur l'image de l'artiste sont très importants dans la gestion de carrières d'artistes tout comme la définition des objectifs à atteindre. « Un bon manager doit être diplomate dans son attitude et doit avoir un carnet d'adresses bien fourni. C'est un homme ou une femme ouvert qui sollicite, contacte et discute avec les partenaires. Il utilise toutes les astuces et subtilités possibles pour les faire adhérer à son projet », a-t-elle ajouté. Selon l'auteure, cet outil didactique sert à accompagner les opérateurs culturels désireux de se lancer dans le management culturel et aussi ceux exerçant dans le développement de carrières artistiques.

De nationalité gabonaise, Magali Palmira Wora est promotrice du label Real Black Music créé en 2006, secrétaire général du label Zorbam Produxion (du groupe de rap gabonais Movaizhaleine) et manager de l'artiste Naneth (finaliste du Prix Découvertes Rfi en 2005). En 2016 et 2017, elle était à l'organisation du show télévisé Coke Studio Africa, et a assuré le rôle de directrice de casting pour Voice Afrique francophone saison 2. Elle rêve de devenir maître de conférence et partager son expérience en Afrique et dans le monde.