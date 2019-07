Cote d'Ivoire: Sortie de promotion à l'ENA - Les conseils de la Première Dame aux 427 élèves

La 53 ème promotion de l'école nationale d'administration (Ena) à effectué sa sortie le vendredi 19 Juillet 2019 au sein de l'école à Cocody.

Dominique Ouattara, Première de Dame de Côte d'Ivoire, marraine de cette promotion, a invité ses filleuls à se détourner des mauvaises pratiques professionnelles.

Ils sont 427 élèves dont 136 femmes et 291 garçons du cycle moyen, cycle moyen supérieur et cycle supérieur au nombre desquels 9 personnes de la Centrafique, de Djibouti et du Niger qui ont été célébrés.

Cette promotion a été baptisée Dominique Ouattara. En sa qualité de marraine, l'épouse du chef de l'État ivoirien a prodigué des conseils d'abnégation, de rigueur et de valeurs morales à ces fonctionnaire "Tout au long de vos carrières, vous serez appelés à agir pour changer les choses et à résister à toute forme d'injustice, de corruption ou d'agissement au détriment de l'intérêt général.

C'est à travers le respect de ces valeurs que nous aurons une administration forte et que vous serez les véritables acteurs de l'émergence de notre pays".

De l'avis de la marraine, ces administrateurs ont les rudiments nécessaires pour contribuer à une adminitsration publique performante.

"La qualité de formation dispensée à l'ENA est le gage d'une fonction publique moderne, pour le développement harmonieux de notre pays. Cette formation permet également aux élèves fonctionnaires d'être de véritables managers des organisations publiques, au service de l'État et des usagers".

À son niveau, Issa Coulibaly, ministre de la Fonction publique a demandé à ces agents de l'État de ne pas trahir la confiance placée en eux.

"Vous ne devez pas décevoir l'espérance de la nation, ni trahir le label d'excellence reconnu à l'ENA. Pour ce faire, vous devez demeurer en éveil permanent et éprouver au fil des jours vos compétences et les valeurs de solidarité, de probité et d'excellence que vous êtes librement imposées".

Traoré Salamata, Directrice générale de l'école, a exprimé sa joie pour cette promotion sortante. Selon elle, ils sont prêts pour un service public de qualité.

"Au terme de leur formation, ces élèves disposent désormais de savoir, de savoir-faire et de savoir-être nécessaires pour servir avec efficacité l'administration, pour laquelle ils ont été formés".

Poursuivant, la première responsable de l'école a indiqué que "l'ENA se reaproprie rapidement sa réputation de centre d'excellence, mais aussi qu'elle se positionne comme un véritable laboratoire de réforme de l'État et de la performance de ses services".