Cote d'Ivoire: Salon de l'orientation - Les tendances de la 8ème édition dévoilées

L'Organisation non gouvernementale (Ong) "Grandes-écoles.net" a organisé une conférence de presse au lycée classique d'Abidjan, le jeudi 18 juillet 2019 dans le cadre du lancement de la 8ème édition du salon de l'orientation.

Jean-François Kouassi, commissaire général délégué et chargé de communication, Madame Késsé Félicienne, conseillère d'orientation, et Armand Dezamours Angouran, membre du comité d'organisation et responsable du "village de l'orientation", ont annoncé que la 8ème édition du salon de l'orientation se tiendra au lycée classique d'Abidjan-Cocody du jeudi 1er au samedi 03 août 2019, et à Bouaké au centre culturel Jacques Aka, les lundi 05 et mardi 06 août 2019.

Ils ont expliqué l'importance du salon de l'orientation en faveur des élèves, bacheliers, non-bacheliers, étudiants et stagiaires, ainsi qu'à leurs familles. Les conférenciers ont également expliqué les innovations de cette 8ème édition en passant par le bilan des éditions précédentes.

Le salon de l'orientation réunit, à chaque édition, des notamment des conseillers d'orientation-psychologues, des universités et écoles supérieures, des structures publiques et privées des secteurs de l'emploi et de la formation, des professionnels de tout domaine, des écoles techniques, des cabinets de recrutement, des entreprises.

Selon Jean-François Kouassi, « le salon de l'orientation est organisé afin d'aider les jeunes à réussir leur orientation scolaire ». Pour cette 8ème édition , « 35000 visiteurs sont attendus dont 25 000 à Abidjan et 10 000 à Bouaké ».

Il a indiqué que le bilan des éditions précédentes du salon de l'orientation a été positif avec plus de 22 000 visiteurs durant 5 jours et avec 133 exposants et une vingtaine de spécialistes de l'orientation.

L'innovation majeure de cette 8ème édition est le village de l'orientation, qui est un village gastronomique à ciel ouvert.

Le salon de l'orientation est le plus grand forum des grandes écoles, universités nationales et étrangères, des professionnels de l'orientation et des métiers.