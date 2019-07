Congo-Kinshasa: VClub recrute deux joueurs ivoiriens !

Il s'agit d'un défenseur central et d'un milieu de terrain. Ousmane Ouattara, c'est lui le défenseur qui vient pratiquement combler le vide laissé par Padou Bompunga. C'est un ancien capitaine de Sewé Sport, l'une des grandes formations ivoiriennes. Il est âgé de 25 ans et a encore une longue carrière devant lui.

Le second s'appelle Zana Coulibaly, âgé de 26 ans, sociétaire de Simba FC (Tanzanie), qui vient fraichement d'Asec Mimosa. Ce dernier prendra la place de Neslon Munganga Umba qui s'en est allé également. Ces deux nouvelles recrues ont paraphé leur contrat de service mardi 23 juillet, aussitôt arrivée à Kinshasa, devant le secrétaire sportif de l'AS VClub, Patrick Banichay, en présence d'autres dirigeants de cette équipe des verts et noirs. D'ores et déjà, ils ont rejoint leurs coéquipiers au centre d'internement à Kimbondo.

Le Général Amisi Kumba, apprend-on des sources proches de l'équipe, n'a pas encore dit son dernier mot dans ce mercanto. Il continue à recruter pour asseoir une équipe à la conquête de l'Afrique. Le président Amisi à la tête de V.Club depuis plus de 13 ans, court toujours derrière un titre continental.

C1 : Vclub démarre face à USM de Loum du Cameroun

Entretemps, c'est déjà le début d'une nouvelle édition de la Ligue de champions de la Caf. V.Club démarre l'aventure contre les Camerounais de l'USM de Loum. La Confédération africaine de football (Caf), a procédé samedi en son siège, au Caire, à la traditionnelle cérémonie de tirage au sort, pour ses deux compétitions interclubs. Pour ce faire, V.Club se déplacera le week-end du 9, 10, 11 août à l'extérieur pour le match aller et le retour, deux semaines plus tard, à Kinshasa, au stade des Martyrs.

En cas de qualification au prochain tour, le team vert et noir de Kinshasa retrouvera le gagnant du match Buffles du Borgou FC (Benin) et ASCK (Togo).

Pour sa part, le Tout-Puissant Mazembe Englebert, un autre représentant de la RDC, a été exempté du tour préliminaire, et fera son entrée en 16ème de finales le week-end du 13, 14, 15 septembre face au vainqueur du match Fosa Juniors (Madagascar) et Pamplemousses SC (Mauritanie). Mazembe commencera à l'extérieur et le retour, à Lubumbashi.

Maniema Union à la conquête de l'AS Pelican

En Coupe de la Confédération, Maniema Union sera face à l'AS Pelican du Gabon. L'équipe de Kindu vient fraîchement d'une très bonne compétition de Cecafa Kagame Cup, au Rwanda, où elle s'est bien comportée, allant jusqu'en finale.

Le vainqueur de la 55ème édition de la Coupe du Congo se déplacera à Libreville le week-end du 9, 10, 11 août pour tenter de défier cette équipe avant de revenir au pays chercher la qualification dans son terrain fétiche du stade Joseph Kabila Kabange.

Visiblement, les protégés de Guy Lusadisu, bien rôdés à la Cecafa Kagame Cup jusqu'en demi-finales, n'auront pas la tâche difficile face à cette équipe Gabonaise qui fait ses premiers pas.

Quant au DC Motema Pembe, le deuxième représentant de la RDC en Coupe de la Confédération, il recevra STAR Renard de Loum (Cameroun) pour le match aller à Kinshasa, et le retour à Yaoundé. En cas de qualification pour le prochain tour, les Immaculés retrouveront le gagnant du match Arta Solar 7 (Djibouti)/ El Khartoum El Watari (Soudan).