Burkina Faso: Arrondissements 4 et 6 de Ouagadougou - Des travaux de voiries lancés

En procédant au lancement des travaux de voirie, le maire de la commune de Ouagadougou Armand Pierre Béouindé (en boubou) ambitionne d'améliorer la fluidité de la circulation routière.

Le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé a lancé les travaux de voiries et d'équipements publics des arrondissements nos 4 et 6 de la ville de Ouagadougou, le lundi 22 juillet 2019.

Rendre la circulation plus fluide et résoudre les problèmes d'inondations récurrentes. C'est l'objectif poursuivi à travers la réhabilitation des voies des arrondissements nos 4 et 6 de la ville de Ouagadougou.

Le lancement des travaux de voiries et équipements publics de Ouagadougou a eu lieu, le lundi 22 juillet 2019, en présence du premier magistrat de la ville, Armand Pierre Béouindé, du ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, représentant le Premier ministre et de l'ambassadeur de France au Burkina Faso Xavier Lapeyre de Cabanes.

Ces travaux entrent dans le cadre du Projet de développement durable de Ouagadougou (PDDO). Lequel projet est mis en œuvre en partenariat avec l'Agence française de développement (AFD).

En ce qui concerne l'arrondissement n°6, les travaux vont se faire sur deux voies. La première va de la cité ASECNA, au croisement du boulevard de l'Insurrection populaire à la Patte-d'oie jusqu'au niveau de l'ex-centre émetteur de Gounghin sur la Route nationale N°1.

La seconde, qui part de la circulaire près du cimetière de Gounghin, longe la clinique Suka et le lycée Venegré pour rejoindre la route de Boassa.

Les travaux devront permettre, entre autres, le bitumage des voies en 2×2, l'éclairage public, la réalisation de 21km de caniveaux, l'aménagement de zones de stationnement, un terre-plein central avec des carrefours giratoires.

Ces travaux seront réalisés sur une distance de 9,4 km avec un budget estimé à plus de 9 milliards FCFA pour un délai d'exécution de 14 mois.

Pour ce qui est de l'arrondissement n°4, les travaux vont concerner l'avenue Jean-Baptiste- Ouédraogo et la rue Baba-Rawa sur une distance de 2,9 km.

Ces travaux vont de l'avenue de la Concorde (voie de Polesgo) pour croiser la Route nationale nos 3 (route de Kaya) avec une bretelle qui mène au CSPS de Tanghin (rue Baba-Rawa).

Implanter des feux tricolores

Il va s'agir de réaliser, entre autres, le bitumage des voies en 2×2, l'éclairage public, l'implantation de feux tricolores et des ouvrages d'assainissement. Il est prévu également l'aménagement de zones de stationnement, un terre-plein central avec des carrefours giratoires.

Ces réalisations devront permettre de réduire les distances en aménageant des voies de desserte de qualité, de fluidifier la circulation, d'offrir de meilleures conditions de mobilité aux citoyens et de garantir la sécurité des populations.

D'un coût global de plus de 4 milliards FCFA, les travaux seront exécutés dans un délai de 12 mois.

Selon le maire de la capitale, le deuxième et le quatrième volet de son programme de mandat 2016-2021 intitulé "vivre ensemble, libre ensemble", sont consacrés au renforcement des infrastructures routières et de stationnement dans la ville de Ouagadougou.

«Les arrondissements nos 4 et 6 sont très pauvres en infrastructures routières. Les populations y sont assez concentrées.

C'est ce qui justifie le choix de ces deux zones», a précisé M. Beouindé. De l'avis du ministre des Infrastructures, Éric Bougouma, ce type d'actions sont à encourager puisqu'elles illustrent parfaitement une volonté politique très "forte" d'assurer à la fois la mobilité urbaine dans la ville de Ouagadougou, la sécurité routière et d'offrir une plateforme logistique très importante aux transporteurs de notre pays. Saisissant l'occasion, le maire et sa délégation se sont rendus sur le site de réhabilitation de la gare routière Ouagarinter dont les travaux ont démarré depuis février 2019.

Cette réhabilitation entre dans le cadre du projet d'aménagement des gares modernes de 2011 et s'élève à plus de 4 milliards FCFA, dont 2 200 000 000 FCFA pour le volet aménagement et 2 083 000 000 FCFA pour le volet bâtiment et édifices divers.

Le maire de la commune de Ouagadougou a confié que dans les prochains jours, les gares de Tampouy, de l'Ouest et de l'Est seront également réaménagées.