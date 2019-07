Cote d'Ivoire: Gl. Lassina Doumbia - "L'armée de Côte d'Ivoire souhaite retourner à ses valeurs fondatrices"

Les festivités marquant les 59 ans d'existence de l'armée de Côte d'Ivoire ont démarré, hier, mardi 23 juillet et prendront fin le 1er aout prochain. Selon le chef d'état-major, Général Lassina Doumbia « il s'agit de trouver un cadre pour exalter les valeurs fondatrices des forces armées de Côte d'Ivoire, des valeurs qui fondent la communauté particulière que sont les armées ».

Il est prévu au programme de cette grande fête qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national, des actions civilo-militaires (opérations de salubrité et don de sang et de médicaments dans les centres hospitaliers), une journée citoyenne, un dîner-gala et une journée du souvenir et de reconnaissance.

« Nous pensons qu'il est indispensable par ces temps qui courent que nous puissions rappeler à nos hommes par des actes concrets au-delà de ce que nous faisons au quotidien, les vertus qui doivent nous guider dans l'exécution de nos missions et dans nos comportements au quotidien » a-t-il précisé.

Le thème de cette fête est « Populations et forces de Défense et de sécurité pour une Côte d'Ivoire réconciliée et unie » et répond, selon lui, « au devoir des armées de donner le bon exemple en période d'incertitudes.

L'armée de Côte d'Ivoire armée a subi les vissicitudes politiques et sociales de la nation. Elle souhaite retourner à ses valeurs fondatrices » a-t-il ajouté.