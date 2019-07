Cote d'Ivoire: Crise à l'Unjci/Moussa Traoré, président sortant - « César Etou s'est retiré, il ne peut plus revenir »

Les sons sont discordants à propos de la nomination du doyen Yao Noël, premier président et fondateur de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), par le président sortant Moussa Traoré dit MT, en qualité de médiateur dans la crise que traverse cette organisation, suite aux divergences profondes des candidats portant sur mode opératoire de l'élection du prochain président du Conseil exécutif.

C'était dimanche 21 juillet 2019 à la salle de conférences du ministère des Affaires étrangères au Plateau. Dans cette ambiance, le président Traoré que nous avons joint par téléphone, hier en fin d'après-midi, a répondu à ceux qui récusent le médiateur désigné.

« Donc, l'association est dans la rue ? Je ne répondrai à rien actuellement. Celui qui pense qu'il peut signer et parler au nom de l'Unjci, je ne réponds à rien » a-t-il déclaré d'entrée avant de se reprendre. « J'ai demandé à Yao Noël de voir avec les anciens présidents pour voir comment gérer la crise. L'Unjci n'est pas une association à part.

C'est une association comme toutes les autres associations. Elles sont régies par la même loi. Celui qui pense que c'est lui qui est le président, qu'il paye les travailleurs de la Maison de la presse » a-t-il martelé.

Poursuivant, Moussa Traoré, le ton haut, a précisé : « Je suis allé voir le président du Congrès en douce. Je lui ai dit de suspendre le congrès et le reprogrammer à une autre date. Je vais trouver les moyens pour refaire le congrès. Mais, il s'est retiré et il est parti, sans lever la séance. Il a démissionné et il est parti.

Il ne peut plus revenir. S'il avait dit qu'il levait la séance…Il faut faire très attention ! La salle fait un million par jour. La sonorisation coûte 120.000 fcfa et après 21h ; il y a une majoration de 40.000 fcfa de plus.

On doit aller vers un congrès extraordinaire convoqué par soit les 2/3 des 741 membres, le Conseil d'administration, soit par le Conseil exécutif. J'ai dit à Yao Noël d'appeler les anciens présidents pour nous aider à sortir de cette crise. Restez sereins ! ».