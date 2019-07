Burkina Faso: Faso Academy 2019 - La compétition démarre le 31 juillet prochain

Ben Hamed Ouédraogo alias Big Ben (milieu) : "Après plus de dix années d'existence, il est plus que nécessaire de donner un visage nouveau à Faso Academy".

Le Comité d'organisation de l'émission de téléréalité Faso Academy, diffusée sur la chaîne nationale, a animé, le lundi 22 juillet 2019 à Ouagadougou, une conférence de presse de lancement de la 14e édition de la compétition musicale.

La succession d'Elisée Tiendrébéogo, le lauréat de la dernière édition de l'émission de téléréalité de Faso Academy (FAC), est lancée.

Les inscriptions ont débuté depuis le 12 juillet et se poursuivent jusqu'au 26 juillet 2019. Les manches éliminatoires démarrent le mercredi 31 juillet prochain. Celles-ci se dérouleront uniquement à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo et Kaya.

La grande finale est prévue pour le samedi 28 septembre prochain dans la capitale burkinabè. Outre les musicologues, le jury sera également composé, entre autres, de sportifs et de mélomanes.

Quant à la cagnotte du vainqueur, elle comprendra une enveloppe de 3 millions F CFA et de nombreux gadgets offerts par les partenaires, etc.

Ces informations ont été livrées aux journalistes, dans la soirée du lundi 22 juillet 2019 à Ouagadougou, par le comité d'organisation de la compétition musicale diffusée, chaque année, sur les antennes de la Télévision nationale.

Selon l'un des membres du présidium, Ben Hamed Ouédraogo dit "Big Ben", ce 14e rendez-vous du "Tremplin des futures stars" connaîtra de nombreuses innovations.

«Après plus de dix années d'existence, il est plus que nécessaire de donner un visage nouveau à ce programme télévisuel. Au cours de cette nouvelle saison, les téléspectateurs constateront des changements", a-t-il soutenu.

Il s'agit, entre autres, a-t-il cité, de l'inscription sur la plateforme WhatsApp (au numéro 00 226 01 30 30 30), l'élargissement du jury aux mélomanes, sportifs, etc., et l'organisation de plateaux spéciaux en dehors des quatre poules (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo et Kaya).

Une fois retenus, a-t-il poursuivi, les candidats "s'affronteront" à la phase des 8es de finale, en live, et en acoustique, dans le but de leur inculquer des outils musicaux.

"Le live concernera trois (3) chansons, à savoir une imposée, une en duo et une au choix en acoustique accompagnée par des instrumentistes dont un choisi dans la région sur place ou par le candidat", a précisé Big Ben.

Les 16 candidats retenus pour les quarts de finale se retrouveront à Ouagadougou à partir du 21 août pour les répétitions. A cette étape, les académiciens seront répartis en quatre groupes. Dix candidats seront retenus de nouveau pour les demi-finales.

«C'est à ce stade de la compétition que le direct commencera sur la RTB. Nous aurons donc au total quatre émissions en direct sur la chaîne au cœur des grands événements», a-t-il souligné.

Il a ajouté que les cinq meilleures moyennes iront en résidence pour préparer la grande finale. Nous souhaitons, non seulement préparer le candidat à une véritable carrière musicale après ce concours, a fait savoir l'artiste musicien Bill Aka Kora, mais aussi "réinitialiser" les artistes et les mélomanes à la pratique du live.

Pour l'un des membres du staff d'organisation, El Tafa Siboné, cette dynamique s'inscrit également dans le volet promotionnel des instrumentalistes burkinabè, qui jouent un rôle très primordial dans la formation des académiciens.

L'inscription à Faso Academy concerne, ont rappelé les animateurs de la conférence de presse de lancement, les jeunes filles et garçons dont l'âge est compris entre 18 et 28 ans sans distinction de nationalité, de rang social ou professionnel. «Nous sommes déjà à plus de mille inscrits.

Et cela devrait aller en croissant jusqu'au vendredi 26 juillet à minuit, l'heure butoir pour la suspension des inscriptions.

Le but premier de Faso Academy est de dénicher de nouveaux talents et de les mettre à la disposition des promoteurs burkinabè", a déclaré M. Siboné.