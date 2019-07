Cote d'Ivoire: Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants - L'édition 2019 célébrée jeudi sous le patronage de la Première dame

L'événement servira de tribune aux acteurs nationaux pour faire le point sur les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire dans son combat contre la traite des enfants.

Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale (Meps) organise, demain, à l'hôtel Palm Club, à Cocody, les festivités nationales décalées de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants (Jmte) commémorée le 12 juin de chaque année.

Cette édition 2019 est placée sous le patronage de la Première dame, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance (Cns).

Le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko-Ly Ramata, respectivement, président et vice-présidente du Comité interministériel (Cim) de lutte contre le travail des enfants seront également aux côtés du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Pascal Kouakou Abinan.

Le thème donnée par l'Organisation internationale du travail (Oit) à cette 17e édition de la Jmte est « La seule chose qu'un enfant devrait faire travailler est son imagination ! »

Pour l'organisation onusienne, il faut développer l'esprit de créativité chez l'enfant et mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes d'ici 2025. Cette célébration servira de tribune au Cim, au Cns et à leurs partenaires pour faire le point sur les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire.

Pour combattre le phénomène et éliminer le travail des enfants en Côte d'Ivoire, le Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants et le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants ont élaboré et mis en œuvre, sous le leadership et la conduite de Dominique Ouattara, deux Plans d'action nationaux.

Le premier de 2012 à 2014 et le second, de 2015 à 2017. Les résultats probants de ces deux initiatives ont permis de lancer un troisième plan d'action pour 2019-2021.

La journée mondiale contre le travail des enfants a été instituée en juin 2002 par l'Organisation internationale du travail.

Elle a pour objectif d'attirer l'attention des gouvernants, des autorités locales, de la société civile et des organisations des travailleurs et d'employeurs sur l'ampleur du travail des enfants afin de définir les lignes directrices pour son élimination.