Madagascar: Mahitsy - Délit de fuite d'un camionneur fou

Rova Raharimanana, journaliste et présentatrice du journal de la RTA a été victime d'un grave accident.

Dimanche dernier, alors qu'elle et sa famille allaient rejoindre une maison de campagne à Mahitsy, un camionneur fou a percuté leur voiture. La circonstance laisse penser qu'il pourrait s'agir plus que d'un simple accident puisque le véhicule a été cogné deux fois de suite. « J'ai fait signe d'une intention de dépassement et le camion a bien cédé le passage. Et pourtant, lorsque j'ai doublé ce dernier, il a commencé à heurter notre voiture. Elle a fini par faire une sortie de route et malheureusement, a fini sa course dans un ravin de six mètres après avoir fait un tonneau » a expliqué le mari de la journaliste, lui-même conducteur de leur voiture. Sept personnes dont trois enfants s'y trouvaient à bord et elle étaient toutes blessées.

Tout le monde s'en est sorti avec quelques blessures légères sauf Rova Raharimanana qui a eu le fémur droit fracturé. En salle de réanimation depuis dimanche dernier, la victime attend une meilleure forme pour passer une opération chirurgicale. Une délégation ministérielle conduite par Lalatiana Rakotondrazafy, ministre de la communication et de la culture a visité Rova Raharimanana hier à l'Hjra. Ancienne journaliste, la ministre a manifesté sa solidarité avec la présentatrice en offrant une enveloppe financière et en promettant de faciliter le don de sang nécessaire pour la chirurgie qui devrait se faire d'ici peu. Un appel à témoignage a également été lancé pour espérer retrouver le chauffard, ou encore, le camionneur fou.