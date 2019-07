Madagascar: « Smooth night » - Un trio d'exception dans la peau de Lionel Richie !

Fabre Rakotozafy, Malalanirainy et Jacquis Randria vont reprendre à leur sauce les plus grands tubes de Lionel Richie, au Kudéta Anosy, ce jeudi 25 juillet.

On ne change pas une formule qui gagne ! « Smooth night » qui s'invite au Kudéta Anosy, ce jeudi 25 juillet, espère émerveiller les mélomanes, comme ce fut le cas avec les éditions précédentes. Pour sa 10e édition, l'évènement revient cette fois avec Fabre Rakotozafy, Jacquis Randria et Malalanirainy.

Romantique ! La soirée qui se prépare au Kudéta, ce jeudi 25 juillet, l'est à souhait. Pour la dixième édition du fameux « Smooth night », initié par Andry Mahery, les organisateurs ont décidé de faire honneur à l'un des chanteurs de charme les plus appréciés : Lionel Richie. Le temps d'une soirée, Fabre Rakotozafy, Jacquis Randria et Malalanirainy se succèderont donc sur scène pour faire revivre les grands succès du crooner. « Ces jeunes chanteurs se démarquent des autres. Ils ont un grand potentiel. Ce sont les artistes de demain. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec eux, à plusieurs reprises, et le moins que je puisse dire, c'est que je n'ai jamais été déçu. Chaque fois, je suis même époustouflé. Ce sera encore certainement le cas ce jeudi », relate Andry Mahery. Pour l'occasion, le trio sera accompagné de musiciens tout aussi exceptionnels. « Nous allons retrouver des jeunes qui ont déjà été présents lors des éditions précédentes : Njaka Rakotonirainy au clavier, Josia à la batterie, Hents à la basse, Kevin Mirija au saxophone et Manitra à la guitare. Nous avons bien évidemment pensé à tout. Sky Aniast, Mickael et Tsiory assureront quant à eux le background vocal ». Andry Mahery, quant à lui, joue le rôle de directeur artistique. Ce qui, autrement, est synonyme d'un live d'exception avec des jeunes qui le sont tout autant.

Méconnu sur la grande scène, Fabre Rakotozafy figure parmi l'une des plus belles voix masculines de sa génération. Ses duos avec Isaia Ratsizakaina et Gaelle Tsirinofy ont, en tout cas, accroché les mélomanes. Demain soir, il offrira sans aucun doute une performance qui dépassera les attentes. Vu pour la première fois dans « kopi kole », Jacquis Randria a fait mouche avec sa reprise de Balita Marvin. Il faut dire que ce n'est pas seulement le look qui le fait ressembler au chanteur, mais surtout sa voix. Depuis cette émission, il a fait son petit bonhomme de chemin et entame une carrière solo mais ce 25 juillet, c'est dans la peau de Lionel Richie que les mélomanes vont le retrouver. Malalanirainy, la fille unique du groupe n'est également plus à présenter. Elle a fait ses preuves avec The Women. Ce soir, elle fera encore certainement parler d'elle... en Lionel Richie. « Smooth night », 10e édition, c'est ce soir au Kudéta Anosy. Tovo J'hay sera lui aussi de la partie en tant que guest spécial. Avis aux amateurs !