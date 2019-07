Madagascar: Football - Cinq candidats retenus à l'élection du président de la FMF

Cinq candidats sur six ont été retenus pour l'élection du président de la Fédération Malgache de Football (FMF), et trente candidats sur trente-sept pour celle du comité exécutif. La liste provisoire a été publiée, hier, à Isoraka.

Selon la date convenue, la présidente du Comité de normalisation (CDN), Atallah Béatrice, a publié hier à Isoraka la liste provisoire des candidats retenus à la course pour être à la tête du football malgache. Cinq candidats qui détiennent le certificat d'enregistrement de leur dossier pour être président de la FMF, à savoir Doda Andriamiasasoa, Mohamad Abdillah, Raoul Arizaka Rabekoto, Herilalaniaina Rasoamaromaka et Neypatraiky André Rakotomamonjy. Seul un candidat, Jean Noel Abel a été rejeté car il n'avait pas respecté le délai de dépôt des dossiers pour sa candidature. Quant à l'élection des membres du comité exécutif, ils étaient trente candidats à avoir eu ce certificat, dont deux femmes. Sept candidats n'ont pas été retenus pour de nombreuses raisons, telles que faux et usage de faux, signature scannée et faux cachets. Certains d'entre eux n'ont pas eu le parrainage des deux présidents de la ligue requis, selon la déclaration de la présidente.

Chaque candidat aura encore le droit de faire appel auprès de la commission de recours électorale pendant trois jours à compter d'aujourd'hui, et donc jusqu'à vendredi à 17 heures. La commission va réviser le dossier des candidats qui feront ce recours, et la liste officielle sera publiée le 1er août. Le tirage au sort pour le numéro du candidat à bulletin unique se déroulera le 2 août. Pendant la campagne électorale du 8 au 22 août, ils auront la possibilité de faire de la propagande sur les chaînes nationales, notamment sur la TVM et la RNM. La commission a précisé que le jour de l'élection aura lieu à Ifaty, Tuléar le 24 août. Seuls les 22 électeurs seront pris en charge par le CDN.

Liste des candidats à l'élection des membres du comité exécutif

Andriamalazaony Aurélien, Andriamanga Herivelo, Andriamiharisoa Hubert Marie Bruno,

Andrianirina Briand Joseph, Andrianony Victorien, Andriatsimialona Sandrine Michelà, Dimasy Paul, Filahara Claide Norbert, Hassani Ali, Intsorou Jacques Johny Eric, Jonarisoa

Lay Mein Alexandre, Mamon'Ali Hawel, Raharimino Mario Rosario, Rajeriarison Patricia, Rakotoarimino Désiré, Rakotondranivo Yves Julmond, Rakotonomenjanahary Arsène, Ramanantoanina Andriasy, Ramanantsihariva Hery Tiana, Ramaroson Jacques, Ramisamanana Lovanirina, Randimbison Elian, Randriamanampisoa Alfred, Randriamiaramisaina Justin, Randrianantenaina Lucien Luc, Ratsimanotry Razafiarison, Ratsimarofy Patrick, Raveloarison Erick Hervé, Razafimamonjy Jocelyn Alberto.