Soudan: Invitation à introduire l'animal dans le cycle agricole

Dongola, 24 — Le directeur de l'université de Dongola, Prof. Omer Hassan Arabi a appelé à la nécessité d'introduire l'animal dans le cycle agricole dans l'Etat du Nord.

A la réunion périodique du conseil des ministres du gouvernement de l'Etat nordiste, dimanche, Arabi a exhorté de bénéficier de déchets agricole dans l'élevage d'animal en mentionnant les avantages comparatifs et les préférences.

Il a également appelé à la nécessité d'investir la présence des université de Dongola et Abdul Latif Hamad et de leurs collèges dans l'Etat pour contribuer à la recherche scientifique et résoudre les problèmes de la société et des jeunes en particulier, et a mis l'accent sur les services fournis par les deux université et leur rôle dans la fourniture d'une large opportunité de jeunes de l'Etat dans l'enseignement supérieur par un montant de 50%.