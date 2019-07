Soudan: Le comité d'ouverture de Barrages d'Atbara et Setite commence ses travaux

Khartoum — - Le directeur général adjoint de la Direction générale des projets à l'unité de mise en œuvre du barrage, Ing. Mustafa Hussein a confirmé l'achèvement de tous les travaux du projet aux complexe des Barrages d'Atbara et de Setite qu'était prête de l'ouverture dans les prochains jours.

Il a indiqué qu'un haut comité pour l'ouverture de tous les partenaires avait été formé en ce qui concerne l'importance du projet et de sa nationalité, et que l'invitation serait adressée aux fonds arabes et à tous les pays amis et frères qui ont contribué à l'achèvement du projet, notant que les comités spécialisés à célébrer ont commencé ses activités sur terraine, réappelant les médias à participer au projet qu'est maintenant géré par des compétences soudanaises pures.

Hussein a souligné qu'un représentant du membre du Comité économique du Conseil Militaire de Transition (CMT) s'est rendu sur le site du projet et a assuré que tous les composants du terrassement, en terreau et hydromécanique, la situation de production et la ligne de transport d'électricité se prolongeant de la centrale au réseau national, été prêts.

Il a ajouté que le projet avait introduit un saut qualitatif pour les citoyens grâce à l'amélioration des services, la contribution du projet à la réhabilitation de projet de nouveau Halfa, la fourniture de l'eau de terres agricoles et l'eau potable dans la ville de Gedaref.