Algérie: Après le sacre des Fennecs, c'est déjà le feu dans le foot algérien ?

Kheireddine Zetchi pourrait démissionner de son poste de président de la FAF « d'ici jeudi 25 juillet », rapporte mardi la Chaîne III de la Radio nationale algérienne.

Depuis 29 ans l'Algérie attendait de retrouver le toit de l'Afrique. C'est chose faite depuis vendredi dernier grâce au succès des hommes de Belmadi sur le Sénégal (0-1) en finale de la CAN 2019. Mais alors qu'une semaine ne s'est pas écoulée depuis ce sacre historique, c'est déjà le feu dans le foot algérien.

Kheireddine Zetchi poussé à la démission ?

Les rumeurs sur le départ de Zetchi ont enflé depuis son absence de la photo officielle des joueurs de l'Algérie avec le chef de l'État Abdelkader Bensalah. Cette photo a été prise samedi, lors de la réception offerte par Bensalah aux champions d'Afrique, après leur retour d'Égypte, où ils ont gagné la CAN 2019. Pire, de nombreux médias algériens croient savoir que le patron de la FAF a carrément été « interdit » de se rendre au Palais du peuple pour y recevoir sa médaille de l'ordre du mérite. Du coup il n'apparaît pas sur la photo officielle des champions d'Afrique.

Le journaliste Maâmar Djebbour, de la Chaîne III de la Radio nationale algérienne, qui dit avoir discuté de ce sujet avec le président de la FAF, affirme que ce dernier à « 70%, 80% quittera ses fonctions d'ici jeudi, sans retournement de situation ».

Le ministre de la jeunesse et des sports rassure

Ce camouflet infligé au président de la FAF agite les coulisses du foot algérien. Mais interrogé sur cet épisode le ministre de la jeunesse et des sports, Abderraouf Salim Bernaoui a laissé croire que Kheireddine Zetchi pourrait rester à la tête de la FAF.

« Il n'y a aucun incident. On a tendance à vouloir créer des problèmes. Seuls les joueurs et les membres du staff technique étaient concernés sinon on devait honorer tous les membres du bureau fédéral qui sont également élus » a, ainsi, répondu Bernaoui à ce sujet. Et d'ajouter : « Je profite de l'occasion pour lancer un message afin de se ranger derrière cette équipe nationale et de mettre en avant les intérêts de l'Algérie et de la sélection. »

Le MJS a qualifié de « paroles » et « bruits » les dernières rumeurs autour du départ de Kheireddine Zetchi.