Afrique: Éliminatoires CAN 2021 - La Côte d'Ivoire ouvre le bal face au Niger

La CAN 2021 commence dès le mois de Novembre par les éliminatoires. 2021, un nouvel objectif pour les Éléphants et depuis quelques jours, ils sont fixés sur leur sort. La Côte d'Ivoire partage la poule K avec le Niger, l'Ethiopie et Madagascar.

Pour se hisser au Cameroun pour la CAN 2021, les partenaires de Serge Aurier devront être plus prompt dans les éliminatoires. Les hostilités commencent face au Niger à domicile et prendront fin contre l'Ethiopie.

Semaine du 11 au 19 novembre 2019 :

1ère journée : Côte d'Ivoire - Niger

2ème journée : Ethiopie - Côte d'Ivoire

Semaine du 31 août au 8 septembre 2020 :

3ème journée : Côte d'Ivoire - Madagascar

4ème journée : Madagascar - Côte d'Ivoire

Semaine du 5 au 13 Octobre 2020 :

5ème journée : Niger - Côte d'Ivoire

Semaine du 9 au 17 novembre 2020

Côte d'Ivoire - Ethiopie

Notons que lors de la dernière CAN, les Eléphants sont tombés en quarts de finale face au futut vainqueur de la compétition, l'Algérie.