Cameroun: CAN de volley-ball messieurs - Deuxième victoire pour les Lions

Les Camerounais se sont imposés face aux Égyptiens hier soir par 3 sets à 0, mettant un terme à 16 ans de domination.

Après 16 ans de domination égyptienne en confrontation directe, le Cameroun a renversé la tendance hier soir au palais des sports d'El Menzah de Tunis. En effet, sur les huit matches disputés dans cet intervalle, le Cameroun s'est incliné autant de fois. Hier donc, la sélection nationale a écrit une nouvelle page de cette affiche en dominant le vice-champion d'Afrique en titre sur le score de 3 sets à 0 (25-18, 25-13, 25-19). Une rencontre aux allures de finale, car devant déterminer le premier de la poule B. Les Lions l'ont donc fait.

Ils peuvent envisager plus sereinement les deux dernières rencontres de poule. Dès le début de la rencontre, Nathan Wounembaina et ses coéquipiers ont tout de suite montré qu'ils avaient l'intention de briser le signe indien. Plus frais que leurs adversaires, puisqu'ils sortaient d'un jour de repos, les poulains de Blaise Re-Niof Mayam ont tout de suite pris l'avantage. Ils étaient les premiers à franchir les deux temps morts techniques. Ce sera le cas dans tous les trois sets. Un avantage confortable qu'ils n'ont fait que consolider tout au long de cette rencontre. L'entame a été la plus difficile, ce qui peut expliquer la longueur du set, qui aura duré 28 minutes. Puis, le second s'est achevé en 22 minutes. Enfin, le troisième a duré 26 minutes, car on a noté un réveil des Egyptiens.

Les Camerounais ont donc pris le dessus après 76 minutes de jeu, soit 1h16 minutes. Une première défaite de l'Egypte, qui a gagné ses deux matches en entame du tournoi, respectivement contre le Maroc par 3 sets à 1 (25-20, 25-23, 23-25, 30-28) et le Burundi par 3 sets à 0 (25-16, 25-13, 25-13). Cette mi-journée aussi, ils feront certainement preuve de la même détermination et de la même concentration pour venir à bout du Burundi. Ils disputeront leur dernier match de poule demain soir contre le Maroc.