Cameroun: Parcours des Lionnes - Conquérantes jusqu'au bout

Pour conserver le trophée acquis il y a deux ans au pays natal, les coéquipières de Christelle Nana se sont surpassées après une difficile préparation.

Le challenge était grand. La sélection nationale féminine de volley-ball l'a relevé en Egypte. Christelle Nana et ses coéquipières ont conservé leur titre de championne d'Afrique, le 14 juillet dernier au Caire, après leur premier sacre il y a deux ans à Yaoundé. Avec en sus, des distinctions individuelles pour les Lionnes. Laetitia Moma est meilleure attaquante.

Dans le staff on qualifie ses services de pimentés. Elle a aussi été désignée meilleure joueuse. Raïssa Nasser est une fois de plus meilleure libéro et la capitaine Christelle Nana Tchuidjang, meilleure marqueuse. En gagnant le match qu'il ne fallait pas perdre en finale contre le Kenya par 3 sets à 2. Il faut dire qu'en phase de poule, elles étaient tombées devant le même adversaire sur le même score. Il s'agissait d'ailleurs de l'unique défaite dans cette quête pour la conservation du trophée du Championnat d'Afrique des Nations de volley-ball féminin.

C'était le dernier match de poule. Avant cela, les deux premières sorties avaient été victorieuses. D'abord contre le Botswana par 3 sets à 0, ensuite face à l'Algérie sur le score identique. La journée de repos, avant d'amorcer la phase de l'élimination directe, aura certainement été d'un grand apport pour les filles de Jean René Akono. En demi-finale, le Cameroun a dominé l'Egypte sur le score de 3 sets à 0. Et vaincu le Kenya en finale qui a vu une fois de plus la plus haute distinction du volley-ball féminin continental lui filer entre les doigts. Un Championnat que les Kenyanes ont gagné à neuf reprises. Le règne des Lionnes indomptables se poursuit donc sur la scène continentale.