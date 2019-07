Cameroun: X Games Table Tennis - Marlyse Ngo Nyemb et Junior Wamba vainqueurs

Ils ont rempoté la première édition de ce tournoi organisé dimanche dernier à Yaoundé.

La finale séniors dames du tournoi baptisé « X Games Tennis Table » a opposé dimanche dernier, au gymnase de l'Institut supérieur Siantou Marlyse Ngo Nyemb du club Edéa ville lumière (Villu) à Laetitia Yaoussou du club Forces armées et polices (FAP). A l'issue cette partie, Laetitia Ngo Nyemb l'a emporté à la suite du forfait de Laetitia Yaoussou, blessée au second set. Junior Wamba de Chamane de Yaoundé (CY) a pris le dessus sur Florent Essomba de l'Association pour la vulgarisation de tennis de table (Asvutt) lors de la finale séniors messieurs, sur le score de 3 sets à 1.

Toutes les rencontres ont eu lieu en une journée, avec une phase de poules et une autre à élimination directe. L'Association pour la vulgarisation de tennis de table (Assvut), Edéa ville lumière (Villu), Chamane Yaoundé (CY) et Forces Armées et Polices (FAP) sont les quatre clubs initiateurs de ce tournoi qui vise à promouvoir la discipline et réunir le maximum de pongistes. « Le « X Games Table Tennis » démarre sous les meilleures auspices. On a eu du mal à l'organiser, mais nous nous sommes battus et le résultat est bon », confie Bertin Ketchemen, président d'Asvutt. Le tournoi sera désormais organisé tous les mois et la date de la prochaine édition sera connue d'ici une semaine.