Cameroun: Volley-ball - Tapis rouge aux Lionnes

Les membres de l'équipe nationale féminine de volley-ball, championne d'Afrique 2019, ont été faits hier Commandeurs du mérite sportif camerounais par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, au nom du chef de l'Etat, Paul Biya.

« Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Commandeur du mérite sportif camerounais ». Cette phrase a été prononcée hier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute. Il était 10h34 dans le hall du sixième étage de l'immeuble abritant ses services. Immédiatement après, le président de la Fédération camerounaise de volley-ball, Julien Serge Abouem A Boull, s'est présenté devant le chef du gouvernement qui a épinglé sur sa poitrine sa distinction honorifique. A sa suite, les autres membres de l'encadrement technique et administratif ainsi que les Lionnes indomptables de volley-ball championnes d'Afrique 2019, tous souriants, ont reçu leur médaille.

La remise des décorations a été suivie par le discours de Joseph Dion Ngute. Le chef du gouvernement s'est dit très honoré de prendre la parole au nom du président de la République à l'occasion de la réception officielle offerte en l'honneur des Lionnes indomptables de volley-ball championnes d'Afrique, à l'issue du 19e championnat d'Afrique des nations de cette discipline, organisé au Caire en Egypte. « Chères Lionnes indomptables, vous avez fait montre de patriotisme, de bravoure, de combattivité et de dépassement de soi. Vous avez ainsi remporté pour la deuxième fois consécutive le trophée mis en jeu. Vous l'avez remporté de très haute lutte avec quatre victoires en cinq sorties », a déclaré Joseph Dion Ngute.

Il a ensuite rappelé qu'au cours de cette même compétition, les Lionnes ont obtenu d'autres distinctions individuelles, notamment celles de meilleure libéro, meilleure réceptionniste, meilleure attaquante et meilleure joyeuse du tournoi. Raison pour laquelle au nom du chef de l'Etat, il a, à nouveau, salué leur bravoure. Présentant les héroïnes dont les conquêtes sont un motif de satisfaction nationale, Joseph Dion Ngute a souligné qu'il s'agit d'un « groupe constitué de joueuses talentueuses et dynamiques, dont la combativité est remarquable depuis une dizaine d'années ». Au regard de ce parcours exceptionnel, il a affirmé que les Lionnes indomptables qu'il a l'honneur de recevoir « sont des sportives hautement talentueuses et des patriotes exemplaires, des joueuses héroïques qui ont réédité l'exploit de 2017 en conservant de haute lutte le trophée de championne d'Afrique dames de volley-ball ».

Leur victoire historique obtenue en finale, comme il y a deux ans au Cameroun face à l'équipe nationale du Kenyan, neuf fois championne d'Afrique, a été soulignée à grands traits. Discipline, patriotisme Evoquant les recettes de leur succès, le Premier ministre a affirmé qu'« elles ont su faire preuve de discipline et d'exemplarité, et surtout d'un sens élevé d'éthique et de patriotisme, qualités sans lesquelles aucune grande victoire sportive n'est envisageable ».

Faisant allusion à l'esprit d'équipe qui habite les encadreurs et les joueuses, le chef du gouvernement leur a déclaré que « par leur combativité, ils ont su transcender leurs origines culturelles et linguistiques diverses pour l'intérêt supérieur de la Nation, administrant ainsi à tous, la belle leçon que le Cameroun, en restant uni, s'épanouit et triomphe indubitablement de toute adversité ». Et Joseph Dion Ngute de conclure que « vous êtes une source d'inspiration pour la jeunesse camerounaise dans son ensemble, un motif d'espoir et un symbole fort de bravoure pour notre pays engagé inexorablement sur la voie de l'émergence ».

Il a enfin rassuré que l'Etat, en ce qui le concerne, ne ménagera aucun effort pour que ces championnes continuent à porter toujours plus haut les couleurs du Cameroun. Ce deuxième acte de la cérémonie qui s'est achevé par la photo de famille dans le hall et un cocktail dans une pièce attenante, a été précédé, dans la salle des Conseils, peu après 10h, par le mot du ministre des Sports et de l'Education physique (Minsep), Narcisse Mouelle Kombi qui conduisait la délégation, et celui du porte-parole de l'équipe nationale, la capitaine Christelle Tchoudjang Nana qui a présenté le prestigieux trophée au chef du gouvernement. Le Minsep a saisi cette occasion pour rendre hommage au chef de l'Etat.

Il a remis au PM la lettre de félicitations adressée par Paul Biya à la capitaine qui l'a reçue à son tour des mains du chef du gouvernement. Celui-ci a ensuite annoncé qu'en plus des primes reçues et des médailles, le chef de l'Etat a décidé d'octroyer à l'équipe la somme de 204 millions de F CFA. Raison suffisante pour que la capitaine dise merci au président de la République avant de promettre qu'elle et ses coéquipières ne vont jamais faillir.