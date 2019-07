Soudan: L'ONU construit des passages au Nord-Darfour

Al-Fashir, 24 — Le directeur général du ministère de l'infrastructure de l'État du Nord-Darfour a salué du grand rôle et des efforts déployés par l'office de l'Organisation des Nations Unies (ONU) de servir des projets et l'entreprise ingénierie Abu-Sura pour construire d'un certain nombre de passages dans la ville , dans le cadre de la mise en œuvre de l'Initiative du Qatar visant d'atteindre la stabilité par lier les zones de stabilité aux services et lier le produit avec le consommateur.

Lors de sa réunion avec le directeur du département des routes de l'État, les directeurs de l'office d'ONU de servir des projets et l'entreprise ingénierie, il a mis le point sur la nécessité de traiter des erreurs qui a causé l'effondrement de passage dans le quartier Al-Nasr à Al-Fashir.

Il est à noter que, il a effectué une visite avec le directeur des Routes et ponts, l'office d'ONU et l'entreprise ingénierie un nombre de passage à Al-Fashir, et a examiné le processus de travail dans la vallée d'Awlad Al-Rif et a fait l'audience d'une explication détaillée des ingénieurs compétents qu'ont affirmé que le travail est avancé selon un plan fixé.

Il a dirigé de redoubler d'efforts pour compléter les travaux dans la vallée et stocker suffisamment d'eau.