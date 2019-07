Soudan: Le Commissaire d'Al-Leight discute des soins dispensés aux enfants du Sud Soudan

Al-Fâcher — - Le Commissaire de la Localité d'Al-Leight dans le Nord du Darfour, Moutassim Jama'a Adam, a rencontré Mardi au Siège de la Localité la délégation d'Organisations Nationales et Etrangères dirigée par Tajelsir Sulaiman, Représentant de l'UNICEF.

Au cours de la réunion, Adam a discuté avec la délégation des moyens de Faire Appel aux Services Sociaux et de Santé pour les Enfants des Réfugiés du Sud Soudan hébergés dans la Localité.

Le Commissaire a également discuté avec la délégation en visite des Impacts de la guerre au Darfour sur les Enfants de la Localité.

En outre, le Commissaire a salué le rôle joué par l'UNICEF et d'autres Organisations Etrangères et Nationales dans la Fourniture de Divers Services et a demandé instamment que les Services de Base destinés aux Personnes Vulnérables, en particulier les Enfants, bénéficient d'un Soutien Accru.

Le Représentant de l'UNICEF a affirmé que la visite visait est à superviser les Activités de l'UNICEF et d'autres Organisations dans le domaine des Services de Base Fournis aux Enfants tels que la Nourriture, la Santé, l'Education, l'Eau et l'Assainissement de l'Environnement, en plus de soutenir les efforts de la Localité en matière de Protection des Enfants.