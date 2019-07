Soudan: Le pays participe à la Coupe d'Afrique des Nations au Caire

Le Caire — Le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan au Caire, Idris Mohamed Ali a rendu hommage à la participation remarquable de la délégation soudanaise sportive et journaliste à la Coupe d'Afrique des nations qu'a eu lieu récemment au Caire.

La délégation soudanaise dirigée par le président de la Fédération générale de football, Prof. Kamal Shaddad, et le secrétaire général de l'Union, Majdi Shams Al-Din.

Lors du déjeuner offert par l'ambassade en l'honneur de la délégation soudanaise, le chargé d'affaires a affirmé que la participation du Soudan reflet le grand intérêt soudanais, des professionnels des médias et des athlètes avec la participation de l'Égypte à tous les événements majeurs organisés sur son territoire tel que la Coupe d'Afrique des Nations.

Il a ajouté que l'ambassade était déterminée à témoigner et à soutenir toutes les activités sportives entre les deux pays, indiquant que l'ambassade souhaitait soutenir les activités et activer les accords et programmes signés entre les deux pays dans tous les domaines sportifs.

Il a également confirmé que l'ambassade n'épargnerait aucun effort pour soutenir et œuvrer au succès de toutes les activités bilatérales entre les deux pays, tout en saluant les athlètes et les délégations sportives et médiatiques qui se rendent en Égypte pour participer à ces événements, faisant allusion au rôle important joué par le sport dans le soutien des relations internationales, régionales et bilatérale.