Congo-Brazzaville: Kolwezi - L'Acaj s'insurge contre l'interdiction de la manifestation publique de Lamuka

L'ONG de défense des droits de l'homme, qui note que cette décision est arbitraire et inacceptable, appelle le gouverneur de la province de Lualaba à abandonner sa politique de limitation arbitraire et systématique de l'exercice des libertés de circulation, de manifestation et réunion publiques qu'il pratique depuis plusieurs années.

L'Association congolaise pour l'accès à la justice (Acaj) condamne l'interdiction arbitraire de la manifestation pacifique et publique de la coalition Lamuka à Kolwezi. A en croire cette ONG de défense des droits de l'homme, le maire de cette ville a, par sa lettre n° VK/BM/677/2019 du 23 juillet 2019, adressée au responsable local de Lamuka, dit « ne pas autoriser » la manifestation d'accueil que cette plate-forme politique entendait organiser le 24 juillet 2019 à l'occasion de la visite de son coordonnateur en exercice, Moïse Katumbi Chapwe.

Citant des sources concordantes, l'Acaj a dit apprendre que cette décision a été dictée par le gouverneur de province de Lualaba, qui a toujours empêché et fait réprimer les activités des partis et plates-formes de l'opposition ainsi que des organisations de la société civile dans cette province. « L'Acaj condamne fermement cette politique et lui demande d'en cesser, car les libertés de réunions pacifiques et de manifestation sont garanties par les articles 25 et 26 de la Constitution de la République démocratique du Congo (RDC) », a dit cette ONG dans son communiqué du 23 juillet.

Pour le président de cette ONG, Me Georges Kapiamba, cette décision des autorités de la province de Lualaba est arbitraire et inacceptable. « Les dispositions de l'article 26 de la Constitution consacre le principe d'information ou de la déclaration préalable et annulent celui de l'autorisation préalable prévu par le décret-loi n° 196 du 29 janvier 1999 portant règlementation des manifestations et réunions publiques », a-t-il rappelé. Le gouverneur de la province de Lualaba, a conseillé le juriste, doit abandonner sa politique de limitation arbitraire et systématique de l'exercice des libertés de circulation, de manifestation et réunion publiques qu'il pratique depuis plusieurs années.

Face à cette situation, l'Acaj sollicite du ministre de l'Intérieur de prendre des dispositions pour assurer l'exercice de ces libertés à tous les partis et regroupements politiques et aux organisations de la société civile à travers tout le territoire national en général et dans la province de Lualaba en particulier, en application de sa note circulaire n° 002/2006 du 29 juin 2006 relative aux réunions et manifestations publiques. L'ONG demande, par ailleurs, au procureur général près la Cour de cassation d'ordonner des poursuites judiciaires contre le maire de la ville de Kolwezi conformément à l'article 180 du Code pénal livre II, qui prévoit et punit les atteintes des autorités à l'exercice des droits et libertés reconnus aux particuliers. Elle encourage, enfin, les partis et regroupements politiques et les organisations de la société civile à poursuivre l'exercice de leurs libertés et des acquis démocratiques.