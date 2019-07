Congo-Kinshasa: Insécurité à l'Est - La Cénco s'implique dans la lutte contre les groupes armés

Reçus en audience le 23 juillet à Kampala par Yoweri Museveni, les évêques congolais lui ont transmis leurs préoccupations au sujet de la présence du groupe rebelle ougandais d'Allied Democratic Forces (ADF) au nord-est de la RDC.

Alors qu'elle s'était retrouvée en Ouganda dans le cadre de la 18e assemblée plénière du Symposium des conférences épiscopales de l'Afrique et Madagascar (SCEAM) dans laquelle elle a pris une part active, la délégation de l'épiscopat congolais en a profité pour rencontrer Yoweri Kaguta Museveni. C'est le mardi 23 juillet que le chef de l'Etat ougandais a reçu, en sa résidence de Kampala, la délégation de l'Episcopat congolais conduite par son président, Mgr Marcel Utembi.

La délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) a saisi cette opportunité pour faire part au chef de l'Etat ougandais de ses préoccupations en rapport avec la présence du groupe rebelle ougandais ADF au nord-est de la RDC. Une présence qui charrie un lot de malheurs particulièrement dans les territoires de Beni et Butembo, théâtres d'assassinats et autres crimes crapuleux commis au quotidien par ces hors-la-loi. La résurgence des attaques armées dans cette région attribuées aux ADF a fait, cette semaine, vingt-six morts et ce cycle infernal risque de perdurer si, entre-temps, rien n'est fait pour arrêter l'hémorragie.

Après avoir écouté ses hôtes qui ont exprimé leurs appréhensions par rapport à l'activisme des ADF dans la région, le président Museveni a affirmé sa détermination à collaborer avec les autorités de la RDC pour le démantèlement de ces groupes armés qui sont aussi un danger pour son pays, à en croire le rapport d'audience fait à la presse par le secrétaire général de la Cénco, l'abbé Donatien Nshole. Ce dernier a également souligné l'exhortation faite par Yoweri Museveni à l'épiscopat de son pays à travailler avec la Cénco dans la lutte contre l'insécurité dans l'est de la RDC.

Yoweri Kaguta Museveni est « conscient du rôle positif » que l'épiscopat congolais « a toujours joué pour la consolidation de la paix et de la démocratie en RDC, et reste convaincu que les églises de la sous-région des Grands lacs peuvent beaucoup apporter dans la lutte contre l'insécurité » dans l'est du Congo, révèle le communiqué de la Cénco ayant sanctionné cette rencontre. Ce à quoi la Cénco a répondu favorablement en réitérant sa disponibilité à accompagner, avec les églises sœurs, les Etats de la sous-région dans la restauration de la sécurité et de la paix. Et de souligner, à ce propos, l'importance de l'implication de la population concernée dans cette lutte commune contre les ADF et les autres groupes armés qui pullulent dans la région.