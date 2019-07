Congo-Brazzaville: Siafoumou-Mbota Raffinerie - La population privée d'eau potable depuis une semaine

Le désagrément a été causé par des travaux de curage de la rivière Loubenda, précisément au niveau du pont Camille-Dello situé dans le CQ 507 (arrondissement 5 Mongo Mpoukou), réalisés la semaine dernière par des équipes de la mairie de Pointe-Noire.

L'opération pourtant salutaire a été entachée par ce fait qui est tombé comme un cheveu dans la soupe. En effet, les travaux réalisés ont permis non seulement de débarrasser cette partie de la rivière Loubenda des ordures qui l'encombraient, mais aussi de libérer son lit d'une dalle qui l'avait réduit et empêchait les eaux de bien circuler. Mais les agents de la mairie ignoraient que par-là passe le tuyau de la LCDE (La Congolaise des eaux) qui alimente les CQ 503, 504 (Mbota raffinerie) et 507 (Siafoumou) en eau potable. Ledit tuyau n'a pas pu résister à la force de l'engin de la mairie qui l'a finalement endommagé.

Saisi de la situation, le 1er vice-maire de la ville, Pierre Justin Makosso, et des équipes de la LCDE sont descendus sur le terrain pour constater les faits. «Depuis leur visite, nous sommes en contact avec le superviseur de LCDE de notre zone, il nous a laissé entendre ce jour que le devis des travaux de réparation a déjà été déposé à la mairie et qu'ils attendent la suite de leur part parce que tenant compte des faits, c'est la mairie qui doit supporter les charges des réparations», a confié Roger Bouanga, vice-président de la zone CQ 503.

Ainsi, depuis le 17 juillet, les habitants de quartiers concernés se livrent à des corvées journalières pour pouvoir se ravitailler en eau potable. Les seaux, bidons et bouteilles sont transportés en main, en pousse-pousse ou en koro-koro, créant un spectacle interminable des va-et-vient. «Jusque-là, nous ne savons pas quand les travaux de réparation vont commencer. Tout ce qu'on souhaite c'est que cela se fasse le plus vite possible, car l'eau c'est la vie», a lancé une mère de famille habitant le CQ 507. Notons que les travaux réalisés au niveau du pont Camille-Dello entrent dans le cadre de l'opération de curage des rivières et des caniveaux lancée par la mairie de Pointe-Noire il y a quelque temps.