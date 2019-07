Algérie: Affluence de plus de 1,6 millions d'estivants sur les plages depuis l'ouverture de la saison estivale

Alger — Les services de la Protection civile de la wilaya d'Alger ont enregistré une affluence de plus de 1,6 million d'estivants sur les plages d'Alger depuis le début de juin outre le décès par noyade de 5 personnes, a indiqué le chargé de communication au niveau de la même direction.

Dans une déclaration à l'APS, lieutenant Kamel Sadak, a affirmé que les services de la protection civile de la wilaya d'Alger avaient enregistré durant la période s'étalant du 01 juin au 22 juillet en cours une affluence de 1.678.000 estivants sur les différentes plages d'Alger (62 plages autorisées à la baignade) outre 5 personnes décédées par noyade âgés entre 12 et 20 ans au niveau des plages de: Roche bleue (Ain Benian), Palmier (Steouali) Kheloufi (Zeralda), Reghaia et Sidi Fredj.

Le premier cas de noyade pour cette saison a été enregistré le 5 juin dernier, a-t-il précisé, ajoutant qu'il s'agit d'un enfant de 15 ans qui a trouvé la mort à la Roche bleue, une plage non autorisée à la baignade, tandis que le deuxième cas a eu lieu au niveau des Palmiers (autorisée) où un jeune homme de 20 ans a décédé hors horaires de surveillance.

Aussi, un jeune homme a été blessé par une machine au niveau de la plage Kettani à Bab El Oued, lequel a été hospitalisé à l'hôpital Lamine Debaghine.

Selon la même source, le nombre d'interventions des agents de la Protection civile au niveau des plages de la capitale, depuis le mois de juin jusqu'au 22 juillet courant, pour secourir et sauver les estivants, a atteint 1528 interventions qui ont permis de sauver 438 personnes de noyade, parmi eux 313 enfants, ce qui représente plus de 60% des personnes secourues. 375 individus, (hommes et femmes) et 474 enfants, ont été secourus sur place tandis que 232 personnes ont été transférées aux centres de santé.

Les services de la Protection civile de la wilaya d'Alger ont mobilisé, au titre de la saison estivale 2019, des équipes d'agents et "tous les moyens nécessaires", à savoir des bateaux de sauvetage, des équipes de plongeurs et des ambulances repartis au niveau des centres de surveillance des plages, outre les 960 agents saisonniers qui avaient reçu une formation spécialisée dans la sécurisation des estivants, les techniques de sauvetage et d'évacuation sanitaire des personnes noyées, par des spécialistes dans le cops de la protection civile.